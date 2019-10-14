Cumhurbaşkanlığa siyah çelenk bıraktılar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 harekatı ve “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili açıklamalarını protesto eden TMT Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH), Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı, Akıncı’yı istifaya çağırdı.

TMT Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi bu sabah Cumhurbaşkanlığı önüne eylem yaptı. Eyleme, milli dernekler de destek verdi. TMT Mücahitler Derneği’nin bildirisini Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu.

Okunan bildirinin zarftaki bir kopyası da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Cenk Gürçağ aracılığı ile Akıncı’ya iletildi.

“ANAVATAN KARŞITLARININ EKMEĞİNE YAĞ SÜREN AÇIKLAMASI TARAFIMIZDAN ÜZÜNTÜ VE ÖFKEYLE KARŞILANDI”

Bildiride, “Akıncı’nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı” savunuldu. Akıncı, KKTC’nin Türkiye’deki itibarına ve bağlara “darbe vurmakla” suçlandı.

Söz konusu açıklamaların “Kıbrıs Türkü’nün duygu ve düşüncelerini yansıtmaktan fersah fersah uzak olduğu” görüşü belirtilirken, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anavatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı” denildi.

“BU, TÜRKİYE’YE AKIL HOCALIĞI YAPMAYA YELTENMEDİR”

“Barış Pınarı Harekatı”nın Suriye rejimine değil Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan PKK/YPG terör unsurlarına karşı başlatıldığı vurgulanırken, Akıncı’nın diyalog çağrısı “Türkiye’ye akıl hocalığı yapmaya yeltenme” olarak değerlendirildi.

Akıncı’nın 74 Barış Harekâtı ve Barış Pınarı Harekatı konusundaki açıklamasında akan kanı ön plana çıkardığı ifade edilerek, “Anavatan Türkiye de Kıbrıslı Türkler de Türkiye’yi destekleyen halklar ve diğer ülkeler de kan sever değildir. Türk ordusu ise kan sever olmak şöyle dursun aksine kan savardır” denildi.



“KIBRIS’TA OLDUĞU GİBİ SURİYE’DE AKAN KANI DA TÜRK ORDUSU DURDURACAK”

Bildiride, Kıbrıslı Türklerin ve KKTC’nin Türkiye ile bağlarının kimse tarafından koparılamayacağı vurgulanırken, “Kıbrıs’ta uzun süre dökülen kanları 1974’te durduran Türk ordusu olmuştu, Suriye’de yıllardır dökülen kanları durduracak olan da yine Türk ordusu olacak. Hiç şüpheniz olmasın” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından kısa bir açıklama yapan Ulusal Halk Hareketi Genel Başkanı Taner Etkin ,“Bilerek ya bilmeyerek, bu yapılmaması gereken bir açıklamaydı. Kınıyoruz. Tenkit ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın önünde siyah çelenk bırakılmasının ardından “Akıncı istifa” sloganları da atıldı.

15 DERNEK TÜRKİYE’YE DESTEK BELİRTTİ

Öte yandan KKTC’de faaliyet gösteren 15 dernek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’nin sınır ötesi operasyonuna destek belirtti ve Türk askerinin yanında olduğunu bildirdi.

15 dernek ortak basın açıklamasında; “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti iç içedir. Türkiye dünyanın karşısında bizleri yalnız bırakmayan, her sıkıntılı anımızda yanımızda olan güçlü bir ülkedir, gücüyle de gurur ve onur duyuyoruz” dedi ve “özelde ya da devlette terörü kim destekliyorsa kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

15 derneğin imza koyduğu “Sınır Ötesi Barış Pınarı Harekatı” hakkındaki basın açıklamasını, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek okudu.

Dernekler olarak Gaziantep ve bölgedeki askerlerin yanında olmak amacıyla Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Gürlek, bu ziyarete Meclis Başkanı, Başbakan ve iş adamlarını da davet etti.

Gürlek, ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer parti başkanlarını da ziyaret edeceklerini söyledi.

Ortak basın açıklamasına imza koyan dernekler şöyle: “KKTC Vatanseverler Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Uzat Elini Yardım Derneği, Dostlar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Kars Büyükoluklar Derneği, Hataylılar Kültür Derneği, Mardinliler Derneği, Kahraman Maraşlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Oğuz Boyu Derneği, KAMED Derneği, İyi Toplum Gönüllüler Derneği.”