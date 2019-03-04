Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanayi Odası'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanayi Odası'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanayi Odası'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

A+A-

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. 
Görüşme, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi. 

Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler