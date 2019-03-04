Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanayi Odası'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Görüşme, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi.
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