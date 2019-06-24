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CTP Mağusa’da buluştu

CTP Mağusa’da buluştu

CTP Mağusa İlçesi’nin dün sabah İlçe binasında düzenlediği kahvaltılı toplantıda partililer bir araya geldi.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi’nin dün sabah İlçe binasında düzenlediği kahvaltılı toplantıda partililer bir araya geldi.
Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın da katıldığı toplantıda Kadın ve Gençlik örgütü yöneticileri ile milletvekilleri de yer aldı.
İlçe Başkanı Oktay Kayalp toplantının amacının yoldaşların bir araya gelmesi ve motivasyonu yükselterek yeni dönemi tartışmak olduğunu belirtti.

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