CTP Mağusa İlçesi’nden anlamlı yardım

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi, 22 Nisan Çarşamba günü 10.00 ve 16.00 saatleri arasında kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreçte thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını gidermek için Kızılay Derneği ve Thalassaemia Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyası, Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi bahçesinde düzenlenecek. CTP Mağusa İlçesi, bu zor dönemde kan bağışının çok önemli olduğunu ve verebilecek olan herkesi kan vermeye davet etti.