CTP: Girne'de eleştiriler sonuç verdi

CTP Girne İlçesi, Girne'de yaşanan sıkıntılarla ilgili eleştirilerin sonuç alınmaya başladığını, "katkı koyucu muhalefet politikalar"a devam edileceğini duyurdu.

İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi’nin CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız 10 Ekim 2016 tarihinden beridir çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. CTP Girne ilçesi olarak en önemli vazifelerimizden bir tanesi toplum yararına siyaset üretirken özellikle bölgemizde yer alan sorunları dile getirmek ve çözüm önerileri ile toplumsal fayda sağlamaktır.

2016 sonlarında basınla paylaştığımız trafik ile ilgili açıklama ve Belediye Başkanı’nın açıklamaları kamuoyunun malumudur. Girne hızlı büyüyen bir kent olup, ciddi ve plansız bir yapılaşma söz konusudur. Bunun sonuçlarından bir tanesi olan yollardaki tahribatlara yönelik Belediye’nin müdahalelerinin eksik olduğunu ifade etmiş ve uyarıcı levha yetersizliğine dikkat çekmiştik. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapılan bu makul eleştiriye cevaben yapılan açıklamaya limit üstü bir tepki ile cevap vermiştir. Bizler toplum yararına katkı koyucu eleştiri ortaya koymaya devam edeceğiz. Umarız Belediye Başkanı bu tip açıklamaları kişisel algılamaktan vazgeçer ve katkı koyucu eleştirilerimizi toplumsal faydaya dönüştürür.

Çarpık ve plansız yapılaşmanın sonuçlarının son örneğini hep beraber yoğun yağışlar sonrası Girne’de yaşanan su baskınları ile gördük. Bu olayın yaşanmasındaki temel faktörlerden bir tanesi olan dere yataklarına olan müdahalenin taşıdığı büyük riski birçok uzman ve özellikle Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil felaketin yaşanmasından çok kısa süre önce vurgulamıştı. Yapılan tüm uyarılara karşın devlet yetkililerin ve yerel yönetimlerin herhangi bir önlem almamış olması su taşkınların göz göre olmasına neden olmuştur.

Su taşkınlarının sonucunda Belediye Başkanı ve Girne Kaymakamı derhal gerekli işlemleri yapması gerekirken suçlama oyunlarına başvurmuşlar ve konu ile ilgili sorumluluklarından kaçmışlardır. Su taşkınlarının yaşanmasının akabinde CTP Girne İlçesi olarak zarar gören vatandaşlarımıza ve esnafa yaptığımız ziyaretler sonrası zararın büyüklüğünü daha net anlama fırsatı yakaladık. Vatandaşlar yaşadığı zararlar dışında hiçbir devlet yetkilisinin ve Girne Belediyesi yetkililerin kendileri ile temas kurmadıklarını ifade etmişlerdir.

Bunun üzerine Girne Belediye Başkanı’nın 51/95 sayılı Belediyeler yasasının 19(2) maddesinde yer alan su baskınlarını önleme görevini derhal yerine getirmesi beklenirken 29 Aralık’ta Girne Belediye Meclisi’ni toplantıya çağırmış ve rutin idari gündemlere yer vermiş olduğunu büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Bunun üzerine CTP Girne Belediye Meclisi üyelerimiz ilgili toplantıda gündeme geçilmeden böyle bir hadisenin akabinde bu konunun gündem edilmemesini eleştirerek meydana gelen su baskınları ve alınması gereken önlemler gündemli tek gündemli bir toplantı talep etmişlerdir. Bu görüş kabul edilmiş ve söz konusu toplantı iptal edilerek tek gündemle 3 Ocak tarihinde Belediye Meclisi toplanmıştır.

İlgili toplantıda detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı ve önlemlerin hızlıca alınacağının bilgisi büyük bir memnuniyetle öğrendik. CTP Girne İlçe Örgütü olarak gerek yapılan girişimleri takip edeceğimizi gerekse gerekli gördüğümüz noktalarda katkı koyucu muhalefet politikamızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.