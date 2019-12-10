CTP Genel Başkanı Erhürman: Statüko çözümsüzlüktür

Kıbrıs Türk tarafında ‘50 yıldır federasyonu konuşuyoruz, artık başka formüller konuşmalıyız’ tartışmalarının yaşandığına işaret eden Erhürman, ortaya atılan formüllerin 50 değil, 150 yıl da geçse gerçekleşemeyeceğinin uzmanlar tarafından ortaya konduğunu belirtti.

‘Statüko’ sözcüğünün artık birçok kesim tarafından kullanıldığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ada için statükonun ‘çözümsüzlük’ olduğuna işaret etti.

Uluslar arası hukukun çerçevesine girememe, bütünleşememenin, doğrudan ticaret yapamamanın, Maraş’ın onlarca yıldır kapalı kalmasını, direk uçuş yapılamamasını, bizim açımızdan ‘statükonun’ sonuçları arasında olduğuna değindi.

Statükoyu değiştirmek konusunda ‘hemfikir’ olunduğuna da işaret eden Erhürman, herkesin statükonun unsurlarının değiştirilmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

“Statükoyu nasıl değiştirebilir konusunda fikirlerimizi yarıştırmamız lazım” diyen Erhürman, adanın statükoyu değiştirmek konusunda en büyük şansı Annan Planı Dönemi’ne yakaladığını da anımsattı.

Annan Planı’ndan önce de bazı planlar ve belgelerin olduğuna değinen Erhürman, tüm bu fırsatların kaçırıldığını da belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rumlar’ın ‘çözüm olmasa da AB’ye gireriz’ düşüncesi ile Referandumda oy kullandığını ve o sürecin de yaşandığını kaydetti.

Bunların geride, statükonun da olduğu gibi kaldığına vurgu yapan Erhürman, bugünkü koşullarda direk uçuş, doğrudan ticaret yapılamadığını, Maraş’ın da atıl kaldığını işaret etti.

‘Ne yapmamız gerekir’ sorusunun temel soru olduğuna değinen Erhürman, Annan Planı sonrasında Gambari Süreci’nin yaşandığını, zirveden zemine inildiğini kaydetti.

Erhürman, “Bir daha zirveye çıktık, güvenlik ve garantiler konusunda dahi Crans Montana’da zirveye çıkılmıştı, tekrardan zemine inip de oradan yürümeyelimdir bizim gailemiz. Bugüne kadarki bütün yakınlaşmalar orada duracak, metedoloji bizi artık sonucu taşıyacak… O nedenle biz ucu açık olmaması konusunda ısrarcı olduk” şeklinde konuştu.

Crans Montona’da masada federal çözümün olduğunu herkesin bildiğine işaret eden Erhürman, Annan Planı’ndan yaşanana benzer bir şekilde Crans Montana’dan sonra da başka bir sürü konuya dağılındığını vurguladı.

Erhürman, iki buçuk yıldır şartların oluşmadığını, Anastasiadis’in ‘siyasi eşitliği’ dahi tartışma konusu yaptığını, Kıbrıs Türk tarafında dahi tartışmalara varıldığını kaydetti.

Erhürman ayrıca, Berlin Zirvesi’nde tüm bu tartışmaların temize çekilmesi anlamında olumlu bir sonuç çıktığını ifade etti.

Bizim tarafta ‘50 yıldır federasyonu konuşuyoruz, artık başka formüller konuşmalıyız’ tartışmalarının yaşandığına işaret eden Erhürman, ortaya atılan formüllerin 50 değil, 150 yıl da geçse gerçekleşemeyeceğinin uzmanlar tarafından ortaya konduğunu belirtti.

Erhürman, “AB Çatısı altında iki ayrı devlet gerçekçidir derseniz, aslında dediğini şey, Sayın Anastasides’i KKTC’i tanıması konusunda ikna edeceksiniz, KKTC’nin tanınmasını ikna edeceksiniz… Bunun nasıl gerçekçi olacağını toplumla paylaşın dedik ama ben bugüne kadar tatmin edici bir şey duymuş değilim” dedi.

‘Bizim federal çözüm irademiz buradadır’ı ortaya koymak gerektiğine vurgu yapan Erhürman, çok daha proaktif olunması gerekliliğine de işaret etti.

‘Hidrokarbon meselesinin çözüm olmadan çözülemez’ mesajının, çözüm açısından önemli bir mesaj olduğuna değinen Erhürman, bu konuda ‘özne’ olmamız gerektiğini, ‘Barışa ve çözüme katkı’ için kullanılması gerekliliğini belirtti.

Maraş konusunda son dönemdeki hamlelerle yaşananların ‘neyi nasıl yapmamız gerektiğini’ gösterdiğini belirten Erhürman, en haklı olduğumuz konularda bile uluslar arası toplum tarafından ‘haksız’ sayılabileceğimizi ifade etti.

“Cumhurbaşkanlığı makamı bizde doğrudan doğruya halk oyu ile seçilen bir kişi tarafından doldurulan bir makamdır” diyen Erhürman, bizde klasik anlamda bir parlamenter sistem olmadığını, seçilen Cumhurbaşkanı’nın bir toplum lideri olduğunu ve Kıbrıs’ın güneyi ile de eşitlendiğimiz tek nokta olduğuna vurgu yaptı.

Eleştiri sınırlarının aşıldığı, tehdide hakarete ulaştığı noktaların sadece Cumhurbaşkanı’nın değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesine yönelmiş olacağına işaret eden Erhürman, bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

CTP Grubu’nun Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ne oyunun olumlu olacağını da açıklayan Erhürman, “Tek bir Kıbrıslı Türk bile yoktur ki biz varlığımızı, kimliğimizi, kültürümü geleceğe taşımak istemiyoruz, kendi kararlarımızı kendimiz vermek istemiyoruz desin. O nedenle bu ortak ihtiyaca çözümleri de ortak bulmalıyız” dedi.