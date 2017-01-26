CTP Gençlik Örgütü, dün Lefkoşa-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gençler UBP-DP Azınlık Hükümeti'nin, sorunları çözmek için gerçekçi adımlar atmasını veya istifa etmesini talep etti.

açıklama

Dün İskele Ercan anayolunda yine bir okul minibüsünün yaptığı kaza ile sarsıldık. Kazada yaralananlara ve öğrencilerimize acil şifalar dilerken, yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti de eshefle kınıyoruz. Yaşanan acı olaydan sonra palyatif alınan tedbirlerin gerçek çözüm olmadığı ortadayken mevcut hükümetin işbilmez tavırları sayesinde umarız ki acılar çoğalmaz. Hükümet etmeyi yap boz oyunu sanan zihniyetin, yaşanan kazalarda sorumluluğu en yüksek seviyededir. Sözde çalışmaları hep başlatan ama bir türlü devam ettiremeyenlerin sayesinde yaşadığımız kötü tecrübelere bir dur demenin zamanıdır. Sabır tüketmeyi iyi bilen hükümet, ya sorunları çözmek için gerçekci adımlar atmalı ya da keyif için oturduğu koltuklarda son fotoğrafları çekip onurlu bir şekilde istifa etmelidir.