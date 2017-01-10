Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve müzakere heyetiyle birlikte Cenevre’ye giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri Mehmet Çağlar ile Armağan Candan’dan oluşan CTP heyeti, 8-9 Ocak tarihlerinde Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katıldıktan ve müzakere heyetiyle çalışmalar yaptıktan sonra dün gece de İsviçre Hükümeti’nin müzakereler için Cenevre’de bulunan heyetler onuruna verdiği yemekte, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitou ile bir araya gelerek müzakerelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Erhürman, Kıbrsılı Rum muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, özellikle siyasi eşitlik ve garantiler konuları üzerinde dururken, dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitliğin BM’nin temel parametrelerinden biri olduğunu ve al-ver veya pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.