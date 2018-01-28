CSO’dan Sevgililer Günü konseri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018'in ikinci konseri ”Sevgililer Günü Konseri”nde müzikseverlerle buluşuyor.

12 Şubat Pazartesi Saat: 20.00 Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konsere tüm klasik müzik severler davet edildi. Konser halka açık ve ücretsiz olacak…

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018 yılının ilk konserleri olan “Ocak Konserleri”nde müzikseverlerle 2 hafta önce buluşmuştu. “Ocak Konserleri”nde W.A. Mozart’ın, Figaro'nun Düğünü Uvertürü, ve F. Mendelssohn’un Keman Konçertosu (Mi Minör), programda yer almıştı…