İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs, “Çözüm, Birleşme ve Barış” sloganıyla Lokmacı geçiş noktasına yürüyüş düzenledi.

Kıbrıslı liderlerin yeniden buluşması öncesinde, iki toplumdan gönüllüler barış mesajı verdi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Elefteria Meydanı’ndan Ledra Sokağı’na, kuzeyde ise aynı saatte Kuğulu Park’tan (Girne Kapısı) Lokmacı geçiş noktasına yürüyüş düzenlendi.

Eylemde, Yunan adasında hayatını kaybeden, Kıbrıslı barışsever Natalie Christopher için de saygı duruşunda bulunuldu.

Federal Kıbrıs, barış ve işbirliği mesajları verilen eylemde, liderlere de müzakerelerin yeniden başlatılması ve tek Kıbrıs’ta birleşme çağrısı yapıldı.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR