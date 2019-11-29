Çörek Otu Yağı'nın Faydaları Nelerdir? Kanıtlanmış 7 Faydası

Çörek otu yağı faydaları hakkında yayınlanmış 630 bilimsel makalede ki gerçeklik: Vücudun üstesinden gelmesine yardımcı olamayacağı çok az sorun vardır. Hemen hemen hiç yan etkisi olmadan, çörek otunun iyileştirici üstünlüğü aslında oldukça inanılmaz.

Çörek Otu Yağı

Güneybatı Asya Çörek otundan elde edilen tohumların birçok isimi vardır:

Çörek otu

Siyah kimyon

Siyah Susam

Soğan tohumu

Roma kişnişi

“Siyah tohum” aslında bir isminden ziyade bir tanımdır, onu kimyondan ve kimyon tohumlarından ayırmaya yardımcı olur. Birçok sağlık uzmanı, gerçek bir şifa olduğunu iddia eder; alerjiden, hipertansiyona kadar her şeye yardımcı olabilir. Muhtemelen, en umut verici araştırma çörek otunun çoklu ilaca dirençli bakterilere bağlamayı başarmıştır.

Bu çok büyük bir özelliktir çünkü sözde superbuglar (Antibiyotiklere direnç gösteren bakteri) önemli bir halk sağlığı riski oluşturuyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre;

Antimikrobiyal dirençli olan bakteri ve virüslerin tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir; HIV, stafilokok, tüberküloz, grip, gonore, candida mantarı ve sıtma dahil.

Tüm hastaların % 5-10'u superbuglardan bir enfeksiyon geliştirir.

Bu hastaların 90.000'den fazlası, her yıl 1992 yılında 13.300 hasta ölümüyle sonuçlanmaktadır.

Superbuglar ile enfekte kişiler genellikle daha uzun süreler hastaneler de kalıyor, daha karmaşık tedavi gerektiriyor ve tamamen iyileşme çok uzun zamanlar alıyor.

Jawaharlal Nehru Tıp Koleji araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma, bu superbugların bazı hastalıklara karşı çörek otu yağının ne kadar güçlü olduğunu belirlemek ve Amoksisilin, Gatifloxacin ve Tetrasiklin gibi birkaç antibiyotiğe karşı incelemek üzere yola koyuldu. Araştırmaya göre, “Test edilen 144 suşun çoğu, antibiyotiğe dirençli, 97'si çörek otu yağıyla inhibe(baskılamak) edildi.”

Kekik yağının yanında, gezegendeki birkaç yağ bu mikroplara karşı bu kadar güçlüdür. Çalışma, P. aeruginosa ve S. aureus'un çok ilaca dirençli suşlarına karşı özellikle etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çörek otu yağlarının bu şekilde vücuda nasıl fayda sağladığının anahtarı, üç önemli doğal kimyasal madde bakımından zengin olmasından kaynaklanır: thymoquinone (TQ), thymohydroquinone (THQ) ve timol.

Çörek Otu Yağı Avantajlarının Arkasındaki Güç: Fitokimyasallar

İnsanların maya ve küflerle ürettikleri büyüyen antifungal dirençli soruna bir çözüm önermek için, Çörek otu tohumu yağının işe yarayıp yaramadığını belirlemek amacıyla yeni bir çalışma yapılmıştır.

Mısır Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Dergisi'nde yayımlanan bilim adamları, 30 insan patojenine karşı timol, TQ ve THQ test etti ve şunları buldu:

Her bileşik değerlendirilen 30 patojen için% 100 inhibisyon gösterdi.

Tiyokinon, test edilen tüm dermatofit ve mayalara karşı en iyi antifungal bileşikti, bunu takiben tımohidrokinon ve timol izledi.

Thymol, küflere karşı en iyi antifungal ve ardından TQ ve THQ idi.

Bu çalışmanın bize gösterdiği şey, çörek otu yağının sadece tek başına etkili değil, aynı zamanda toplu olarak da etkili olan çok özel bir kimyasal yapısı olmasıdır. Bu fitokimyasalların varlığında mantarın ve küflerin var olamayacağını kanıtlamak, araştırmacıların superbug problemini neden çörek otu yağıyla çözmeyi amaçladıklarını merak etmektir.

Thymoquinone

Çörek otu tohumunda aktif bir madde olan araştırmacılar, 1960'lardan beri TQ'yu araştırıyorlar. Ensefalomiyelit, diyabet, astım ve karsinojenezde yardımcı olduğu bildirilen antioksidan, anti-inflamatuvar ve anti-kanser özellikleri ile iyi bilinir.

İlginç bir şekilde, thymoquinone, antioksidan enzimler glutatyon peroksidaz ve glutatyon-S-transferazın korunmasına ek olarak, serbest radikal veya etkili bir süperoksit radikal süpürücü olarak etki ediyor. Her iki Glutatyon peroksidaz ve S-transferaz, majör detoksifiye edici oldukları ve hücresel antioksidan savunma sistemlerine büyük ölçüde yardım ettikleri ortaya çıktı çünkü karaciğeri toksinlerden koruyorlar.

Thymohydroquinone

Thymoqinone akin, thymohydroquinone, gezegendeki en güçlü doğal asetilkolinesteraz (AChE) inhibitörlerinden biridir. AChE inhibitörleri enzim aktivitesini durduran kimyasallardır, bu da zaman miktarını artırır ve nörotransmiter asetilkolin miktarının beyinde aktif kalmasını sağlar.

Onların kullanılırlığı hakkında bir fikir vermek için, farmasötik dereceli asetilkolinesteraz inhibitörleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli durumları tedavi etmek için tıbbi olarak kullanılmaktadır:

İlgisizlik/Duygusuzluk

Alzheimer hastalığı

hastalığı Otizm

Glakom(Göz tansiyonu)

Bunama

Myastenia Gravis (Kas-sinir bileşkesinde asetilkolin reseptörlerine karşı oluşan antikor aracılı otoimmun bir hastalık.)

Nörodejeneratif koşullar

Postural Taşikardi Sendromu

Şizofreni

Parkinson hastalığı

Bu hastalıklara farmasötik yaklaşımın hastaya büyük bir maliyet getirdiği düşünüldüğünden, güvenli, bitki tabanlı çözümlerin uygulanabilir bir alternatif olduğunu öğrenmek büyük umut veriyor.

Thymol

Kekik esansiyel yağına tıbbi özellikler veren etken madde olan timol, bir dizi faydalı kaliteye sahip doğal bir monoterpendir. Örneğin;

TB ve çeşitli virüsleri öldürmek için yaygın olarak bir tüberküloz ve virüsü öldürücü olarak kullanılır.

Tıbbi ve genel amaçlı bir dezenfektan olarak kullanılır.

Hızla öldürücü, kalıcı olmayan bir böcek ilacıdır.

Gıda aromaları, parfümler, gargaralar ve hatta kozmetik ürünlerinde de kullanılır.

Çevre Koruma Ajansı'na göre,

Thymol, EPA'nın geniş çapta azaltılmış genel veri gereksinimi setinin yeniden kayıt için uygun olduğuna inandığı pestisitler arasındadır. Bu nedenle Ajans, kimyasal saflık ve ürün kimyası çalışmaları hakkında ek bilgiler de dahil olmak üzere, esansiyel olarak kabul edilen çalışmalar haricinde, timol için çoğu jenerik veri gereksiniminden feragat etmiştir.

Çörek Otu Yağının Faydaları

Çörek otu yağının vücuda fayda sağladığı birçok yoldan, bilimsel literatürde yer alan kanser, diyabet, obezite, saç dökülmesi, cilt bozuklukları ve MRSA gibi enfeksiyonları önlemeye yardımcı olma becerisini artırıyor.

Çörek Otu Yağı'nın Kanıtlanmış 7 Faydası

Kanser Karaciğer Sağlığı Diyabet Kilo Verme Saç Sağlığı Cilt Sağlığı Enfeksiyonlar (MRSA)

Kanser

Hırvat bilim adamları, farelerde thymoquinone ve thymohydroquinone'un anti-tümör aktivitesini değerlendirdi ve çörek otu yağındaki iki fito kimyasalın tümör hücrelerinde yüzde 52'lik bir azalmaya neden olabileceğini keşfetti.

Her iki kimyasal maddeden de zengin olan çörek otu, çeşitli mekanizmalarla kanseri önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacağını düşünmektedir:

Anti-çoğalma

Apoptoz indüksiyonu

Hücre döngüsü tutuklaması

Reaktif oksijen türlerinin üretimi

Anti-metastaz

Anti-anjiyogenez

Bir araştırmaya göre;

Tiyokinonun anti-tümör etkileri, kolon, prostat, pankreatik ve akciğer kanseri için tümör ksenograft farelerinde de araştırılmıştır. Tiyokinon ve konvansiyonel kemoterapötik ilaçların kombinasyonu, daha fazla terapötik etki üretebildiği gibi, ikincisinin toksisitesini de azaltabilir.

Karaciğer Sağlığı

Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Neredeyse her toksin karaciğerden işlenir ve karaciğerdeki safra yağları sindirmek ve zihninizi ve vücudunuzu mutlu ve sağlıklı tutmak için anahtardır. İlaç yan etkileri, alkol tüketimi ya da hastalığı nedeniyle kötü karaciğer fonksiyonu ile mücadele edenler için, çörek otu yağı iyileşme sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, bilim adamları, çörek oyu yağının karaciğerin işlevinden yararlandığını ve hem hasarı hem de hastalığın önlenmesine yardımcı olduğunu keşfettiler.

Diyabet

Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir makalede, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi araştırmacıları, çörek otu yağının “pankreatik beta hücrelerinin kademeli kısmi rejenerasyonuna neden olduğunu, azalmış serum insülin konsantrasyonlarını artırdığını ve yüksek serum glikozunu azalttığını vurgulamaktadır. .

Bu aslında oldukça derindir, çünkü çörek otu gezegendeki hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olan birkaç maddeden biridir. Aslında, çalışmaya göre, siyah tohum glukoz toleransını metformin kadar verimli bir şekilde geliştirir; yine de önemli olumsuz etkiler göstermemiştir ve çok düşük toksisiteye sahiptir.

Bu çok önemlidir, çünkü en yaygın olarak reçete edilen tip 2 diyabet ilaçlarından biri olan metformin, aşağıdakileri içeren geniş yan etkilere neden olabilir:

Şişkinlik

Kabızlık / ishal

Cildin kızarması

Gaz / hazımsızlık

Mide ekşimesi

Baş ağrısı

Tırnak değişiklikleri

Ağızda metalik tat

Kas ağrısı

Karın ağrısı

Kilo Verme

Diyabet ve Metabolik Bozukluklar Dergisi, anti-obezite özelliklerine sahip bitkiler için literatürü sistematik olarak gözden geçirdi ve çörek otu yağının gezegendeki en etkili doğal ilaçlar arasında olduğunu keşfetti. Geleneksel olarak obeziteyi tedavi etmediğine inanılan çörek otu, diyabet hastalarına yardımcı olduğu gibi kilo vermelerine de yardımcı olduğu bilinen harika bir anti-inflamatuar ajandır.

Özellikle, bu kilo alımı tetikleyicilerini azaltarak, çörek otu yağı milyonlarca insanın aşırı kilo vermesine yardımcı olmuştur:

İştah

Bağırsakta glukoz emilimi

Karaciğer glukoneogenezi

Kan şekeri seviyeleri

Kolesterol

Trigliserid

Saç Sağlığı

Muhtemelen en eşsiz çörek otu yağı yararlarından biri saç kaybına yardımcı olan esrarengiz yeteneği. Kimse bunun neden olduğunu tam olarak anlayamıyor, ancak güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle bir ilgisi olduğunu tahmin etmek çok da zor değil.

Saç köklerinin güçlendirilmesiyle, çörek otu yağının güçlendirilmiş saç köklerinin nasıl desteklenebileceğini görmek gibi çok iyi bir sebep vardır.

Cilt Sağlığı

Retina, koroid ve epidermiste üretilen melanin, cildi hasara karşı koruyan pigmentlerdir. Muhtemelen en çok aileniz, gözümüze ve cildimize kendi rengini vermekle sorumlu olan başlıca etken olmakla birlikte. Melanoezezin (melanin üretimi) teşvik edilmesi ve inhibe edilmesi ile ilgili olarak, cilt ve diğer hücrelerdeki çörek otu yağı yararları derinden iyileşir.

Örneğin, İranlı araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, çörek otu yağının yaşam kalitesini iyileştirmede ve el egzamasının şiddetini azaltmada, Betamethasone cilt kremi kadar etkili olduğu bulunmuştur. Çörek otu yağının neredeyse hiç yan etkisi olmadığını düşündüğünüzde, Çörek otunun faydaları aslında tıbbi müdahaleyi fazlasıyla karşılar!

Enfeksiyonlar (MRSA)

Çörek otu yağının öldürebildiği superbugların hepsinden Metisiline dayanıklı Staphylococcus Aureus (MRSA) en önemlisidir. MRSA sıradan staph enfeksiyonları, jenerik antibiyotiklere dirençli hale geldiği için dünyanın dört bir yanındaki hastaneler ve bakım evleri ile uğraşıyor.

Yaşlı popülasyon özellikle risk altındadır çünkü genellikle ameliyatlar, intravenöz tüpler ve suni eklemler gibi invazif prosedürlerle ilişkilidir. Temel olarak zayıflamış bağışıklığa bağlı olarak, yaşlı vatandaşların artan nüfusu MRSA'yı küresel bir halk sağlığı riski haline getirmiştir.

Neyse ki, en güçlü çörek otu faydalarından biridir ve yardımcı olabilir. Pakistanlı bilim adamları birkaç MRSA suşunu ele geçirdiler ve her birinin çörek otuna duyarlı olduğunu keşfettiler ve çörek otu yağının MRSA'nın yavaş yavaş kontrol altına almasını, yavaşlatmasına ya da durdurmasına yardımcı olduğunu kanıtladı.

Çörek Otunun Diğer Faydaları

Yapılan araştırmalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirlenen çörek otunun bazı ilaçlarda da ham madde olarak kullanılır.

Çörek otu, meme kanseri ve prostat kanserini yavaşlatır.

Akciğer kanserine karşı koruyucudur.

Kan şekerini düşürür.

Kanı sulandırır.

Kalp enfarktüsü riskini azaltır.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Öksürük ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiği bilinir.

Hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

İltihap giderici ve idrar söktürücüdür.

Cilt hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır.

Antioksidan özelliğe sahiptir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Hazmı kolaylaştırır.

Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

Depresyon ve panik atak hastalığını tedavi edicidir.

Mide bulantısı ve mide ağrıları için bire birdir.

Kalbi korur.

Kansere karşı koruma sağlar.

Sinüzite iyi gelir.

Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.

Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller.

Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.

Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır.

Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir.

Dolaşım sistemine yarar sağlar.

Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

Ateş düşürmeye yardım eder.

Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.

Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar.

Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.

Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.

çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz. Kas ağrıları için bir çay bardağı çörek otu yağı ile masaj yapabilirsiniz.

A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli

bileşenleri içerir.

Yaraları iyileştirici özelliği vardır.

Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir.

Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.

Kabızlığı gidermeye yardım eder.

Dizanteriye karşı fayda sağlar.

Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.

yani basur için de iyileştirici özelliği vardır. Burun tıkanıklığını giderir.

Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.

Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.

Çörek Otu Yağı Kullanımı

Çörek Otu yağı kullanmaya yeni başlıyorsanız, iki hafta boyunca günlük üç kez bir çay kaşığı; sonrasında günde bir veya iki kez bir çay kaşığı olarak kullanılması önerilmektedir. Ayrıca kapsül formunda satılan ürünlerden da alınabilir. İki kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

En sağlıklı ve doğru ürün Soğuk Sıkım şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı olacaktır.

Çörek Otu Nasıl Saklanmalı?

Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Not: Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Çörek Otu Yağının Zararları

Çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Çörek otu özü ve yağı ise kısa vadeli tıbbi kullanımlarda güvenlidir.

Fakat, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları hakkında hala yeterli bilgi yoktur. Bazı durumlarda çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.

Çörek Otu Besin Değerleri

Porsiyon Miktarı: 100 g Kalori (kcal): 344 Toplam yağ: 15 g Doymuş Yağ: 0,5 g Çoklu Doymamış Yağ: 1,7 g Tekli Doymamış Yağ: 10 g Kolesterol: 0 mg Sodyum: 88 mg Potasyum: 1.694 mg Karbonhidrat: 52 g Diyet Lifi: 40 g Protein: 16 g A Vitamini: 135 IU C Vitamini: 21 mg Kalsiyum: 1.196 mg Demir: 18,5 mg D Vitamini: 0 IU B6 Vitamini: 0,5 mg Kobalamin: 0 µg Magnezyum: 385 mg