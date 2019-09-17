“Çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimini aynı anda dengeli bir eğitim sunuyoruz”

Benimsediği eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosuyla öğrencilerin geleceğini şekillendiren Yakın Doğu Koleji 2019-2020 eğitim-öğretim yılına yeni eğitim vizyonu ile merhaba dedi.

Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla okul avlusunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Asım İdris, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve eğitim sistemindeki yeni düzenlemeler, genişletilen dinamik, alanında uzman idari ve öğretmen kadroyla her yeni dönemde olduğu gibi bu dönemde de çıtanın biraz daha yükseltildiğini belirtti.

Asım İdris, Yakın Doğu Kolejinin başarılı eğitim çıtasını daha da yukarılara çıkarmak için düzenlenen eğitim içeriklerinden, yenilenen akademik kadroya, daha da güçlendirilen alt yapıya, yenilenen okul kıyafetlerinden, yemek menüsüne kadar birçok yeni noktada birçok düzenlemeler ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitim hayatına başladığı günden itibaren başarılarıyla adından söz ettiren Yakın Doğu Kolejinin yeni eğitim döneminde de yeniliklerle ülke eğitimine yön vereceğini dile getiren Okul Müdürü İdris, akademik yönden olduğu kadar sosyal yönü de güçlü, bilgi donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Eğitim hayatına farklı bir vizyon getirildi…

Ülkemizin en eski özel okulu olma özelliğini taşıyan Yakın Doğu okullar grubu olarak her zaman olduğu gibi eğitim vizyonu ile ülkede bir gelişim yaratma ve birçok alanda öncü rolünü devam ettireceklerini anlatan İdris, her sınıf ve öğrenci seviyesine göre ders içerikleri ile öğrencilerin İngilizce yanında farklı dil yetilerini eş zamanlı öğrenmelerini sağlayan bir müfredat uygulamaya geçirdiklerinden söz etti.

Çağdaş eğitim öğretim yaklaşımları, güncel yöntem ve tekniklerle eşgüdümlü planladıkları programlarla öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini açığa çıkarmalarına olanak sağlayan bir model benimsediklerini belirten İdris, hedeflerinin İngilizce’den sonra ikinci yabancı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Uluslararası sınavlarla öğrencilerin başarı seviyeleri ölçülecek...

İdris, ülkemizde genelde uygulanan kitaplara göre müfredat uygulamasını kaldırdıklarını, temelde İngilizce eğitim yaparken üçüncü ülkelere öğrenci yetiştirmek, ülkemizdeki ve Türkiye’deki üniversitelere de sağlam bir alt yapıyla ve aynı zamanda iyi bir İngilizce ile öğrenciyi göndermeyi hedeflediklerini söyleyerek, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde gerçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden olan Edexcel’in Ortaokul seviyesinde Matematik ve Fen müfredatlarını uygulamaya başladıklarını belirtti. İdris, müfredatın Edexcel tarafından da akaretide edildiğini söyledi.

Okul Müdürü İdris, sadece müfredatı alıp uygulamayacaklarını öğrencilerin İngiltere’den gelecek olan sorularla bir değerlendirmeye alınacağını dile getirerek bu sayede çocukların hangi alanda başarılı olup olamadıklarını göreceklerini aktardı. İdris, sözlerinin devamında öğrencilerin sekizinci sınıftan dokuzuncu sınıfa geçerken sekizinci sınıfta eğitim aldıkları matematik ve fen müfredatının bir tekrarının yapılacağını da aktararak böylelikle öğrencilerin girecekleri IGSCE, üniversite sınavları ve diğer sınavlara daha iyi hazırlanacağını ifade etti.

Öğrencinin ihtiyacına göre ücretsiz kurslar düzenlenecek…

Birebir eğitim ile hedef odaklı çalışmaya yönelik müfredat programıyla birlikte öğrencileri seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları ve hızlandırılmış kurslar ile en üst düzeyde sınavlara ve derslere hazırlayacaklarını da sözlerine ekleyen İdris, öğrencilere ihtiyaç duyduğu konuya yönelik ücretsiz ek kurslar vereceklerini belirtti.

GCE bölümlerinde ders seçme sistemine geçildi…

9. sınıflarda öğrencilerin GCE bölümlerinde Arts and Science uygulamasını değiştirerek Matematik, İngilizce, Türkçe’yi zorunlu ders, 4 tane ders seçme şansı verdiklerini de anlatan İdris, eğitimi bütün olarak ele aldıklarını İngilizceyi en üst düzeyde ana dil gibi kullanırken Almanca ve Fransızcayı da üçüncü dil olarak kullanabilecek, iletişim teknolojilerini son derece iyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmenin hedefleri arasında olduğunu söyledi.

“Necsis Sistemi” ile veliye öğrencinin durumu ile ilgili geri bildirim yapılıyor…

Ailelerin çocuklarının hem hangi dersten hangi konulardan eksik olduğunu öğrenmek isteğine ve bilgilendirme ihtiyacını gidermek hem de okul içerisindeki eğitim faaliyetlerinin hangi düzeyde gerçekleştiğini görmek açısından NECSİS ölçme ve değerlendirme sistemini hayata geçirdiklerini de aktaran Asım İdris, velilere öğrencilerin durumu ile ilgili mail yoluyla bildirim yapacaklarını ifade etti.

Altyapı ve okul üniformalarında yenilik…

Eğitim müfredatı yanında fiziki koşullarda da yenilikler yaptıklarından söz eden Okul Müdürü Asım İdris, mutlu öğretmen, mutlu çocuk, mutlu veli profili oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

İdris şunları dile getirdi: “Fiziksel olarak da okulumuzu günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenledik. Konferans salonu, okul orkestrasının özel çalışacağı izole edilmiş odayı, dans salonunu, idari bölümleri, öğretmen odalarını, fizik, kimya, biyoloji laboratuarlarını, müzik, resim, bilgisayar odalarının teknik anlamdaki ihtiyaçlarını modern bir şekilde düzenledik. Mutfakta ve yemek menümüzde ciddi bir revizyona ve yenileme gerçekleştirdik. Okul uniformalarımızı daha modern, farklı ve özgürleştirici bir yelpaze içerisinde yeniden tasarladık ve kullanmaya başladık.”

“Çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimini aynı anda dengeli bir eğitim sunuyoruz”

Her branşta üstün başarılara imza atan, donanımlı, araştırmacı, sorgulayan, genç düşünen öğretim kadrosu oluşturduklarının da altını çizen Okul Müdürü Asım İdris, sözlerinin sonunda kültürel ve sosyal sorumluluğu geliştirilen adımların olduğu bir okul programına sahip olarak sportif, kültürel, akademik, sosyal hayatın içinde ne varsa her şeyi okul programı içerisine dahil ettiklerini ve öğrencilere sosyal, duygusal ve akademik gelişimle dengeli bir eğitim sunacaklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.