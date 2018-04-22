"Çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz"

Başbakan Tufan Erhürman, çocukların en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğuna işaret etti.

Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, çocukların bayramını kutlarken, onlara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacaklarının sözünü verdi.

“Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş özel bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm dünya çocukları ile birlikte dostluk ve kardeşlik duyguları içinde kutluyoruz” diyen Erhürman mesajında şunları kaydetti:

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Bu sayede ülkemiz, daha aydınlık yarınlara taşınacak, çağdaş dünya medeniyetleriyle bütünleşme yolunda hızla ilerleyecektir. Bizlere düşen görev, çocuklarımızın en sağlıklı ortamda yetişmelerini sağlayarak onları insanlığa yararlı, özgür, tam donanımlı ve dünyaya açık bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır.

Tüm çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, onlara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacağımızın sözünü veriyor, bu vesileyle bu günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum.”

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısyla yazılı açıklama yaptı.

Uluçay'ın açıklaması şı şekilde;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olan 23 Nisan'ın, Atatürk tarafından siz çocuklarımıza Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilmesi bugünün anlam ve önemini daha da güçlendirmektedir.

Bugünün çocukları dünyamızın geleceğidir.

Siz çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek, çatışma kültüründen uzak uzlaşı kültürü içerisinde savaşların son bulduğu Barış içerisinde yaşayan bir dünya inşaa etmek hepimizin görevidir.

Bu sebeple; gelişen, sorgulayan, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş insan haklarına saygılı bireyler olmanız biz büyüklerin sorumluluğunda olacaktır.

Sizlerinde bu ilkelerden asla geri durmadan sorgulayan ve biz büyüklerden daha güzel bir dünya talep edeceğinizden emin olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramınızı kutlar Ülkemiz ve tüm Dünya çocuklarının Barış içinde olacağı bir yaşam dilerim.”

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Denktaş mesajında şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türk Milletinin en parlak sayfalarında tarihteki yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, 98 yılda her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır.”

Atatürk’ün, Türk ulusunun bağımsızlığının ilan edildiği bu günü çocuklara armağan ederek aynı zamanda tüm dünya çocukları için bir bayram haline getirdiğini de belirterek; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesajını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar için söylemiş olduğu sözüyle noktaladı. ”Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”