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Çocuklar için sesli kitap anlatımı

Çocuklar için sesli kitap anlatımı

Limasol  Bankası, Sosyal Sorumluluk Kurumu, çocuklar için sesli kitap anlatımı projesini hayata geçirdi.

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Limasol  Bankası, Sosyal Sorumluluk Kurumu, çocuklar için sesli kitap anlatımı projesini hayata geçirdi.

4-14 yaş grubunun hedef alındığı proje ile çocuklara keyifli hikayeler sunularak, hayal güçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu çalışmayla çocukların duygusal ve psikolojik gelişiminin desteklenmesi de amaçlanıyor.

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