Limasol Bankası, Sosyal Sorumluluk Kurumu, çocuklar için sesli kitap anlatımı projesini hayata geçirdi.

4-14 yaş grubunun hedef alındığı proje ile çocuklara keyifli hikayeler sunularak, hayal güçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu çalışmayla çocukların duygusal ve psikolojik gelişiminin desteklenmesi de amaçlanıyor.