Çocuklar için sesli kitap anlatımı
Limasol Bankası, Sosyal Sorumluluk Kurumu, çocuklar için sesli kitap anlatımı projesini hayata geçirdi.
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Limasol Bankası, Sosyal Sorumluluk Kurumu, çocuklar için sesli kitap anlatımı projesini hayata geçirdi.
4-14 yaş grubunun hedef alındığı proje ile çocuklara keyifli hikayeler sunularak, hayal güçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Bu çalışmayla çocukların duygusal ve psikolojik gelişiminin desteklenmesi de amaçlanıyor.
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Etiketler : Limasol Bankası, kitap
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