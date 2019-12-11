‘Çocuklar devlet koruması altındadır’

AİLEYE SORUŞTURMA EMRİ… Şikâyetini geri çekmesi için aile büyükleri tarafından baskıya maruz kaldığını ifade eden 15 yaşındaki çocuğun şikâyetini dikkate alan mahkeme, aile büyükleri hakkına derhal soruşturma emri verdi.

Devrim DEMİR

Lapta’da Kasım ayında meydana gelen ve hafta sonu ortaya çıkan çocuk istismarı suçlaması ile tutuklanan zanlı A.B., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, kız çocuğunun aile büyüklerinin baskısı altında zorla karakola götürülüp şikayetini geri çekmeye zorlandığı ortaya çıktı.

Sosyal Hizmetlerin devreye girmesi ile, çocuğun şikayetini geri çekmek istemediği ortaya çıktı. Aleyhindeki suçlamayı kabul etmeyen zanlı teminata bağlanarak serbest kalmak istedi.

Zanlı avukatının mahkemedeki beyanı ise, çocuğun korktuğu için yalan söylediği iddiası ortamı gerdi.

Savcılık Sosyal Hizmetlerde görevli memuru tanık olarak dinletti.

Yargıç Meltem Dündar, işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekti. Çocuklara karşı işlenen suçların müşteki şikayetinin geri çekilse de suçun devam ettiğini, şikayetin geri çekilmesi için çocuğa baskı yapan aile büyükleri hakkında ‘derhal’ işlem yapılması emrini verdi.

Dündar ayrıca zanlının ülkedeki statüsüne dikkati çekerek, zanlının çalışma izni ile ülkede ailesine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine karar verdi.

Şikâyetin geri çekilmesi için çocuğa baskı

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, A.B.’nin ’15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar’ suçlaması ile tutuklandığını anlattı. Olayın Kasım ayında üç farklı tarihte meydana geldiğini ifade eden Tosun çocuğun korktuğu için olayı öğretmenine anlattığını ve ailesine haber verilerek 7 Aralık tarihinde olayın polise bildirildiğini kaydetti.

Zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Tosun, küçüğün karakola dayısının oğlu ile birlikte gelerek ek ifade vermek istediği talebinde bulunduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetlere haber verilerek çocuğun ilgili memurla görüştürüldüğünü kaydeden polis, çocuğun şikâyetini geri çekmek istemediğini, aile büyüklerinin baskısı altında karakola yönlendirildiği beyanında bulunduğunu belirtti.

Avukat itiraz etti savcılık tanık çağırdı

Avukat, polisin beyanının doğru olmadığını öne sürdü. Savcılık suçun infial yarattığını, aile büyüklerinin çocuğa baskı yaparak şikâyetini geri çekmesi için müdahale yaptıklarını ifade etti.

Savcı Senem Öncel, aile hakkında polise gerekli soruşturmanın başlatılması için talimat verildiğini kaydetti.

‘Korku ve endişeliydi’

Sosyal Hizmetlerde görevli memur mahkemede ifade verdi. İlgili memur, önceki akşam Lapta Polis Karakoluna çağrıldığını küçüğün annesi ile orda olduğunu belirtti.

‘Çocukla polisisn olmadığı ikimizin bulunduğu bir odaya geçtik. Çocuk endişeliydi. Bir gün önce yine görüştük, bu kez yüzünde endişe ve korku vardı. Bana olayı anlattı, aile büyüklerinin kendisine şikâyetini geri çekmesi için baskı yapıldığını söyledi. Evde kendisini aile büyüklerinin beklediğini söyledi ve Cuma günü bazı kontrollerden geçirilecek. Aile ile görüştük ve baskıların devam etmesi durumunda çocuğu geçici bir yuvaya yerleştireceğimizi belirttik” dedi.

Mahkeme aile büyükleri hakkında ‘derhal’ soruşturma emri verdi

Yargıç Meltem Dündar, işlenen suçun 6 yıla kadar hapisliği olduğunu belirtti. Dündar, KKTC’de suç işlendiği zaman müştekinin şikayetçi olmasa da adli mercilerin ilgili suçla soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Çocukların devlet koruması altında olduğunu kaydeden Dündar, zanlı avukatının iddia ve yakınmalarına anlam bulamadığını kaydetti. Çocuğun baskı altında olmasını şikayet olarak dikkate aldığını kaydeden Dündar, ilgili aile büyükleri hakkında derhal soruşturma açılmasına, cocuğun kaldığı ortamın Sosyal Hizmetler tarafından incelenerek ilgili raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.