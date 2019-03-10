“Çocuk Atölyesi Sergisi” izleyici ile buluştu

Mustafa Erkan

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ortaklaşa düzenlediği 2018-2019 kış dönemi ‘Çocuk Atölyesi’ kurs sergisi 25 Şubat Pazartesi akşamı açıldı. Başkent Sanat Merkezi binasında gerçekleşen açılışı LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı.

Dernek eski başkanı Zehra Şonya ile yeni başkan Gökçe Keçecioğlu’nun konuşmalarının ardından izlenime açılan sergide katılımcı çocuklara, Mehmet Harmancı, eğitmenleri Ozan Özgenler, Zehra Şonya ve Gökçe Keçecioğlu tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

YENİ KURSLAR BAŞLIYOR

Minikler, kış dönemi gerçekleştirdikleri ‘Çocuk Atölyesi’ kursları sonrası ürettiklerini sergilemenin heyecan ve mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadılar. Sanatsal faaliyetler ve Çocuk Atölyesi Lefkoşa Türk Belediyesi ve EMAA ortaklığı ile devam ediyor… Bahar dönemi kursları için kayıt işlemleri başlarken, kurslar da 2 Mart’ta başlayacak. İllüstrasyon, Baskı Resim, Desen, Resim, Çocuk Atölyesi kategorileri, 2019 LTB-EMAA Bahar Kursları içinde yer alacak.

Farklı yaş gruplarında kişinin yer alacağı kurslarda, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler verilerek nitelikli zaman geçiriliyor.