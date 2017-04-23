City Mall’da sergi açılışı

Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sergilenen Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER)’nin “yüzler/faces” sergisinin resmi açılışı Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından gerçekleştirildi.

21 Mart Cuma günü saat 18:00’de gerçekleştirilen açılışta Belediye Başkanı Arter’in yanı sıra City Mall Kurucu Direktörü Derviş Tarımer ve FODER başkanı Mehmet Gökyiğit de hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ın bir çok farklı bölgesinde yaşayan FODER üyelerinin katılımıyla renklenen sergi açılışına, City Mall ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuşmasının ardından kurdeleyi kesip açılışını gerçekleştirdiği “yüzler/faces” sergisi, City Mall giriş katının koridorlarında bir görsel şölen şeklinde ziyaretçilerle buluşuyor.

150 fotoğraftan oluşan “yüzler/faces” sergisi 30 Nisan 2017 tarihine kadar City Mall’da gezilebilecek.

City Mall, alışverişin yanında bir çok farklı sosyal ve sanatsal etkinlik ile de ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.