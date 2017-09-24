CITY MALL’da 2. Satranç turnuvası heyecanı

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 17 Eylül Pazar günü 10:00 – 17:00 saatleri gerçekleşen 2. Hızlı Satranç Turnuvası çekişmeli müsabakalara ve sürpriz başarılara sahne sahne oldu.

City Mall ev sahipliğinde ve sponsorluğunda, Altın Piyon Derneği iş birliğinde gerçekleşen City Mall 2. Hızlı Satranç Turnuvası’na, şampiyon sporcuların da aralarında bulunduğu Kıbrıs’ın dört bir yanından 110 kişi katıldı.

Her yaştan satranç severleri bir araya getiren ve gün boyunca çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı City Mall 2. Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşen turnuvada, minikler, küçükler, gençler ve genel kategorileri yer aldı.

Genel kategorisinde şampiyon Julian Baltak, ikinci Hüseyin Serbülent, üçüncü Emin Şensay oldu.

Gençler kategorisinde şampiyon Ata Atasoy, ikinci Kemal Yıldırım, üçüncü ise Emircan Sarı oldu.

Küçükler kategorisinde şampiyon Gökhan Şeker, ikinci Mercan Lisani, üçüncü ise Arda Köle oldu.

Minikler kategorisinde ise şampiyon Musab Yörük, ikinci İsmail Debeş, üçünü ise Eren İsmail Midem oldu.

Kategoriye girenlere şiltleri ve ödülleri City Mall yönetimi tarafından takdim edildi. City Mall yönetimi, genelde Kıbrıs’taki satranç severleri bir araya getirmeyi, özelde ise Mağusa bölgesinde satranç sporunu geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuvayı gelenekselleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi ve daha geniş katılımlı farklı turnuvalara da ev sahipliği yapmak için kapılarının açık olduğunu belirtti.