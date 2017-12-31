City Mall Cyprus bünyesine bir yenilik daha eklendi

Kuzey Kıbrıs’ı gerçek bir AVM konsepti ile tanıştıran City Mall Cyprus bünyesine bir yenilik daha ekledi ve sinema salonu hizmete başladı. Cine Mall sektördeki ilk beyaz perdesini 10 Kasım 2017 tarihinde sinemaseverler ile buluşturmuştu.

29 Aralık Cuma günü ise ‘İş, Siyaset, Basın, Perakende, Sanat’ Dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı resmi açılışı yapıldı, açılış nedeniyle kurdele kesildi. Akabinde sinemanın yapılış öyküsü sinema perdesinde davetlilerce ilgiyle izlendi.

29 Ekim Cuma günü VIP davetlilerin katıldığı resmi açılıştan sonra ‘kültür ve sanat aktivitesi başlığında’ resmi açılışa katılan yapımcı Emin Albayrak, ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları Çetin Altay ve Ruhi Sarı saat 17.30’da City Mall AVM’nin sahnesinde sinema üzerine söyleşi ve imza gününde ziyaretçilerle buluştu.

Açıklama şu şekilde: Cine Mall bölgesinde sinema alışkanlıklarını değiştirerek film izlemeyi yüksek teknolojiyi kullanarak herkesin ulaşabileceği fiyatlara sunmaktadır. Bünyesinde barındırdığı Dolby Digital ses sistemi, üç boyutlu salonları ve engelliler için tasarlanmış projesi ile bulunduğu bölgede farklılık oluşturmayı; ayrıca toplam 430 kişilik koltuk kapasitesi ve 5 adet salonu değerli misafirlerini memnun etmeyi amaç edinmiştir.

City Mall bünyesinde yer alan Cine Mall yediden yetmişe tüm halka hitap ederek sinema kültürünü kolayca ulaşılabilir hale getirmiştir. Sanat dallarının 7.si olan sinema tutkusunu toplumumuzun daha geniş kitlelerine aşılamayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyuyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.