Güvercinlik’te bulunan eski kilise bölgesinde 20 Haziran 2015 tarihinde, baş harfleri T.E olan 50 yaşındaki banka şube müdürünün ellerini bağlayıp yere yatırdıktan sonra cinsel tecavüzde bulundukları iddiası ile yargılanan sanık Ömer Çalıcıoğlu ile eşi Rahme Çalıcıoğlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. 6 Ocak 2017 tarihinde “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar”, “Tecavüzi alet taşıma”, “İnsan kaçırma”, “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” olmak üzere 8 davadan itham edilen Çalıcıoğlu çifti ithamları kabul etmeyerek duruşma yoluna gitmişti. 3 ay süren duruşma sonunda sanık Ömer Çalıcıoğlu “Cinsel tecavüz” davasından suçlu bulunarak 12 yıl, sanık Rahme Çalıcıoğlu ise “Cinsel tecavüz” davasından suçlu bulunarak 8 yıl, “Vahim zarar” davasından 3’er yıl, “Ciddi darp” davasından 1’er yıl, “Tecavüzi alet taşıma” davasından 3’er ay ve “Adam kaçırma” davasından ise 7’şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, “Kanusuz tabanca taşıma” ve “Kanunsuz tabanca tasarrufu” davalarından ise beraat ettiler. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti sanıkların tüm cezalarını birlikte çekmesine emir verdi.

Mahkeme müşteki T.E’nin şahadetine itibar etti...

Duruşmanın kararını yaklaşık 2 saat boyunca okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, kısaca müşteki T.E’nin mahkemede verdiği şahadete değindi. Sanıkların avukatının müşteki T.E’nin şahadeti ile olay sonrası polise verdiği ifadesinde çelişki bulunduğunu iddia ettiğini belirten Esendağlı, T.E’nin mahkemede verdiği şahadet ile polise verdiği ifadesinde yaptıkları incelemede T.E’nin şahadeti ile ifadesi arasında çelişki tespit edemediklerini açıkladı. Esendağlı, kararı boyunca mahkeme huzurunda bulunan emareler, doktor raporları ve şahadetlerin müşteki T.E’nin olay esnasında yaşananlar hakkındaki şahadetini açık bir şekilde teyit ettiğini ve desteklediğini açıkladı. Cinsel suçlarda tıbbi şahadetin önem taşıdığına dikkatleri çeken Esendağlı, olaydan sonra 20 Haziran 2015 tarihinde müşteki T.E’yi ilk muayene eden Dr. Hasan Kunter’in tıbbi raporu ile şahadetini ve yine müşteki T.E’yi 20 Haziran 2015 tarihinde muayene eden Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in raporu ile mahkemede sunduğu şahadeti inanılır bulduklarını açıkladı.

“Müştekinin cinsel dokunulmazlığını ihlal niyetiyle hareket edildi...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun fiilleri esnasında T.E’ye “Seni hadım edeceğim” diyerek hareket ettiğini ve sanık Rahme Çalıcıoğlu ile müşteki T.E arasındaki gönül ilişkisinden dolayı öfkelenerek cinsel olarak müşteki T.E’nin en mahremine karşı hareketle yöneldiğini dikkate aldıkları zaman sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun müşteki T.E’nin cinsel dokunulmazlığını ihlal niyetiyle hareket ettiği, bu davranışın da cinsel davranış olarak nitelendirildiği hakkında şüphelerinin olmadığını açıkladı. Esendağlı, sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun 20 Haziran 2015 tarihinde Güvercinlik’te ova içerisinde tespit edilemeyen pense sapını cinsel davranışla buna rızası olmayan müşteki T.E’ye cinsel tecavüz suçunu işlediğinin makul şüpheden ari olarak ispat edildiğini vurguladı.

“Sanık Rahme Çalıcıoğlu ikinci derece asli suçlu...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun Fasıl 154 Madde 20 tahdında ikinci derece asli fail olması için suçun ana unsurlarını bilmesi ve birinci derece asli faili ile ortak suç işleme amacı ve planı hususunda birlikteliği olması veya bu yönde ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Esendağlı, sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun fiilen işlediği tecavüz suçundan ikinci derece asli suçlu olarak sorumlu olduğu makul şüpheden ari olarak ispat edildiğini açıkladı.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı,sanık Ömer Çalıcıoğlu ile Rahme Çalıcıoğlu’nun itham edildikleri “Cinsel tecavüz”, “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Zorla insan kaçırma” ve “Şiddet tehdidi” davalarından suçlu bulunup mahkum edildiğini, “Kanunsuz tabanca taşıma” ve “Kanunsuz tabanca tasarrufu” davalarından ise beraat ettiklerini açıkladı.

10 yılda 131 cinsel suç davası neticelendi...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, mahkeme istatistiklerine bakıldığı zaman cinsel tecavüz suçlarının yaygınlaşmış olduğunu ve bu tür suçlarda gözle görülür bir artış olduğunun açık olduğunu belirtti. Mahkeme istatistiklerinde son 10 yılda cinsel tecavüz ve diğer cinsel suç olarak nitelendirilen ve Ağır Ceza Mahkemelerinde neticelendirilen toplam 131 davaya değinen Esendağlı, 2006 yılında 9, 2007 yılında 5, 2008 yılında 12, 2009 yılında 5, 2010 yılında 3, 2011 yılında 11, 2012 yılında 14, 2013 yılında 7, 2014 yılında 15, 2015 yılında 21 ve 2016 yılında ise 29 davanın rapor edildiğini açıkladı.

“Ardışık olarak suç işlediler...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanıkların bu suçu işlerken buna basamak olarak müştekinin tenha bir yerde olmasını temin etmek için müştekiyi hile ile kaçırmış ve bir diğer ağır suç olan “Adam kaçırma” suçunu da işlediklerini anımsatarak, sanıkların müştekiye yönelen ve şiddet içeren fiilleri tecavüzle kalmayıp ciddi şekilde darp edilmesi ve vahim zarara da uğratılmasının da söz konusu olduğunu açıkladı. Müştekiye yönelen şiddetin çok yönlü ve çok boyutlu olduğunu belirten Esendağlı, yine bu yönde de ardışık olarak suç işleme halinin söz konusu olduğunu ve bu hususun sanıkların aleyhlerine değerlendirildiğini açıkladı. Esendağlı, sanıkların birlikte suç işlemiş olmakla beraber suçun işlenmesinde aldıkları rol ve payın farklılık gösterdiğini ifade ederek, sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun, müştekiye yönelen fiili hareketleri, şiddet fiillerini ve fiili tecavüzü yapan kişi olduğunu, sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun ise müştekinin hile ile kaçırılması ve olay yerine varılması hakkında doğrudan etkili olup tecavüz, vahim zarar ve darp fiilleri esnasında olay yerinde pasif olarak bekleyerek sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun söylediklerini yaparak suça katıldığını açıkladı. Esendağlı, bu doğrultuda sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun cinsel tecavüz suçu bakımından sanık Ömer Çalıcıoğlu’na nazaran daha düşük bir pay almış olduğu ve daha düşük bir oranda suça katılmış olduğunu gördüklerini belirterek, cinsel tecavüz suçu bakımından sanık Rahme Çalıcıoğlu’na ceza takdir ederken bu hususun hesaba katılıp değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ceza ayrımına gidildi...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanık Ömer Çalıcıoğlu ile Rahme Çalıcıoğlu’nun suça katılma paylarındaki farklılığı dikkate alındığında sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun tecavüz suçu bakımından sanık Ömer Çalıcıoğlu’ndan ayrılarak daha az bir ceza ile cezalandırılmasını uygun ve adil bulduklarını açıkladı. Esendağlı, birlikte çekilmek üzere sanık Ömer Çalıcıoğlu mahkum olduğu “Cinsel tecavüz” suçundan 12 yıl, sanık Rahme Çalıcıoğlu mahkum olduğu “Cinsel tecavüz” suçundan 8 yıl, “Vahim zarar” suçundan 3’er yıl, “Ciddi darp” suçundan 1’er yıl, “Kasti hasar” suçundan 3’er ay, “Tecavüzi alet taşımak” suçundan 3’er ay, “Adam kaçırmak” suçundan 7’şer yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.