“Cinnet Mevsimi” Naci Talat Vakfı’nda gösterilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi PEMER’in belgesel gösterimleri devam ediyor.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan’ın hikayesinden yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs’ta sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel 4 Şubat Pazartesi saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda gösterilecek.



Gösterimin ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy ile söyleşi gerçekleştirilecek.



Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.