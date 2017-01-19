Işın Ramadan Cemil ve Fatma Özok’un sanatseverleri bir araya getirerek oluşturduğu “Cinematheque” (Sinema Kulübü) ilk film gösterimini, Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi ve gösterimin gelirini de Akut Lösemi hastası 6 yaşındaki NEFES’e bağışladı.

Film gösterimi öncesi Cinematheque adına konuşma yapan Fatma Özok “Sanat, kültür ve duyarlılık adına başlattığımız "Cinematheque" etkinliğimiz, büyük bir ilgi ve hassasiyetle karşılanmıştır. Katılan, katılamayıp yardımlarını gönderen, bizim bu hayalimizin gerçeğe dönüşmesini sağlayan herkese, aynı zamanda organizasyonda büyük emeği geçen Kıbrıs İlim Üniversitesi görevli personeline çok teşekkür ederiz” diyerek kürsüye Işın Ramadan Cemil’i davet etti.

Kürsüye gelen Işın Ramadan Cemil geceye katılanlara hitaben “Bu akşam bu salona Andrea Bocelli’nin “Cinema” CD’sini duyarak girmek, sizleri yeterince bir masal alemine götürdü sanırım... Bu masal öyle bir masal ki acısıyla, tatlısıyla hepimizin hayatından bir kesit, romantizmiyle – haşinliğiyle, sadakatiyle – ihanetiyle her birimizin yaşamından bir iz taşıyor.

Lumière’in 1895 senesinde Paris’te Sinematografiyi bulmasıyla başlayan ve 1903 senesinde “The Great Train Robbery (Büyük Soygun)” ile sanat ve ticaret ortamına giren Sinema, 1927 yapımı “The Jazz Singer” ile sesli filme geçerek, bugüne kadar teknolojik gelişmelere paralel, görüntülerinde de ilerleme kaydederken, insanlığın ona tutkusu her geçen gün artmıştır. Çünkü salona girip oturan herkes beyaz perdede olduğu gibi yanında, arkasında, önündeki koltukta, hem kendi hayal dünyasından hem de gerçek hayatından ikili boyutta kesitlerle karşı karşıya kalıyor.

Sinema, hem perdede hem de salonda devam ediyor.

İleriki haftalarda Giuseppe Tornatore’nin yönetip, Philippe Noiret’in oynadığı “Cinema Paradiso (Cennet Sineması)” bunun en güzel örneği olacaktır.

Filmin sonunda, bu geceye katılan sizlerin yüzlerinde bir memnuniyet izi görmek başta ben ve Sayın Fatma Özok olmak üzere tüm sanatseverleri mutlu kılacaktır.

Çünkü bizler, Cinematheque’imizi hayata geçirirken, sinema tarihinde önemli yeri olan sanatsal filmlerin izlenmesi, dolayısiyle sinema kültürünün gelişimine katkı sağlanmasının yanında, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmeyi ve toplumsal yardımlaşmaya hizmet etmeyi amaçladık.

Nitekim sizler bu geceye katılmakla, hem sanatsal hem de sosyal amacımıza hizmet etmiş ve gecenin ilk gelirini de Sevgili Nefes’e bağışlamış bulunuyorsunuz.

Başta bu geceyi gerçekleştirmemiz için bizlere salonlarını tahsis etmiş olan Kıbrıs İlim Üniversitesi Yetkilileri ile teknik ekibe teşekkür eder, bir sonraki gösterimde yine bu salonda görüşmeyi arzu ederiz” diyerek konuşmasını bitirdi. Daha sonra film gösterimi gerçekleşti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Basın Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada “Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak, bir eğitim ve kültür adası olma hayalini kurduğumuz Kıbrıs’ta, sanatseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu Cinematheque gibi oluşumları her zaman destekleyeceğimizi bildiririz. Hem sanata gösterilen bu ilgi ve saygı hem de gelirlerinin yardım amaçlı kullanılması üniversitemizin ilkeleriyle örtüştüğünden, Cinematheque’in bütün etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan onur duyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız” diyerek Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni tercih eden Cinematheque gönüllülerine ve geceye katılan tüm sanatseverlere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.