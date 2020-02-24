TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, koronavirüsle ilgili konuşarak, hükümeti, “bu hastalığın tahlilinin bile ülkede yapılamaması” konusunda eleştirdi. Şüpheli vakada tahlilin Ankara’da yapıldığını hatırlatan Angolemli, “Çin’e gönderseydiniz” dedi.

Angolemli, ülkede birçok yabancı öğrenci ve çalışan olduğunu, bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını, ne gibi önlemler alındığını sordu. Prof. Dr. İbrahim Benter’in koronavirüse çare olacak çalışmalarıyla ilgili açıklamalarını anımsatan ve Ankara’ya çağrıldığını ifade eden Angolemli, hükümetin bu profesörle konuşup konuşmadığını sordu.

Hüseyin Angolemli, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade ederek, Sağlık Bakanı’ndan salgına karşı alınan önlemleri açıklamasını istedi.

Pilli: “Dünya Sağlık Örgütü önerdiği için Ankara’ya gönderdik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bakanlık olarak koronavirüse karşı her geçen gün daha ileri tedbirleri aldıklarını ve bu tedbirleri artırdıklarını ifade ederek, hastanede tüm ekiplerin bu tip vakalara karşı oluşturulduğunu kaydetti.

Pilli, koronavirüs tahlili için ülkede gerekli araç ve kitlerin bulunduğunu ancak olası vakaları Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bir merkez olan Ankara Hıfzısıhha'ya gönderme kararları olduğu için oraya gönderdiklerini anlattı. Pilli, “İnşallah olmaz ama olursa bundan sonra burada yapabiliriz” dedi.

Hastaneye bu şüpheyle ilgili gelen hastanın tüm tetkiklerinin hızlı bir şekilde yapıldığını, 24 saat içinde de sonuca ulaştırıldığını anlatan Pilli, bu süreçte bakanlık ve hastane olarak hızlı bir şekilde hareket ettiklerini, bundan sonra da vaka gelmesi durumunda DSÖ’nün önerilerine göre hazırlanan odalarda her türlü sağlık hizmetini vermeye hazır olduklarını vurguladı.

İvedilik tezkeresi onaylandı

Konuşmaların ardından “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasa Tasarısı’nın” ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, yasa tasarısının gerekçesinin okunmasının ardından söz alarak, mevcut yasa ile değiştirilmesi istenen maddeleri milletvekillerinin gündemine getirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası’nın önemli bir yasa olduğunu ifade ederek, yerel işgücünün artırılması için bu tip yasaların önemine işaret etti.