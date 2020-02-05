Çin’deki Kıbrıslı Türk sayısı bilinmiyor

Tüm dünyada ve ülkede tedirginlik yaratan Koronavirüsten kaynaklanan ölümler devam ederken, gözler hastalığın ortaya çıktığı Çin’deki Kıbrıslı Türklere çevrildi... Dışişleri Bakanlığı, Çin’de bulunan herhangi bir Kıbrıslı Türk’ten, ülkeden çıkamama veya sağlık soruna ilişkin Bakanlığa bir şikayet ulaşmadığını belirtti. Çin’deki Kıbrıslı Türk sayısı ise bilinmiyor…

Bakanlıktan yapılan açıklamada çeşitli girişimlerle Çin’de olan bazı vatandaşların ailelerine ulaşıp iyi oldukları bilgisini aldıkları ifade edilirken, meslek grupları ile de iletişime geçilerek, Çin’de Kıbrıslı Türk iş adamı olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

“Asal Şube Müdürlüğü’nden de askerlik ertelemesiyle ilgili coğrafik tespit yapılabilinir mi diye kontrollerde bulunduk. Hava yolu şirketleri ile de bağlantıya geçtik, onlardan da cevap bekliyoruz.

Acil durumlarda bazen vatandaşların başvurduğu TC Büyükelçilik ve Konsolosluklarına da haber saldık. Şu anda bakanlığımıza ulaşan, herhangi bir sağlık şikayeti veya ülkeye gelememe konusunda şikayet ulaşmadı.”

Fehime ALASYA

Çin’den başlayarak hızla yayılan Koronavirüs’ten kaynaklanan ölümler artarken, uçuşların da durdurulması, gözleri orada bulunan Kıbrıslı Türklere çevirdi

Dışişleri Bakanlığı, Çin’den çıkamadığı veya sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle bakanlığı herhangi bir şikayet ulaşmadığını belirterek, Çin’de bulunan bazı Kıbrıslı Türklerin ailelerine ulaştıkları ve durumlarının iyi olduğu kaydetti.

Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı ise Çin’e giden Kıbrıslı Türk sayısına ilişkin bir verinin olmadığını belirtirken, 1 Ocak’tan itibaren ülkeye 181 Çin vatandaşı girdiğini, 174’ünün ülkeden çıkış yaptığını belirtti.

Muhaceret verilerine göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ve çalışma izinli olarak ise 3 Çin vatandaşının bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı: “Orada olan vatandaşlara ait veri yok, bize şikayet gelmedi”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Çin’de temsilcilik olmadığı gerekçesiyle orada bulunan veya yaşayan Kıbrıslı Türk sayısına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı belirtildi. Bakanlığa herhangi bir nedenle ulaşan şikayet olmadığı açıklandı.

Çin’de ikamet eden vatandaşların, ülkede yaptıkları çeşitli işlemlerden tespit edilebildiği kaydedilirken, buna askerlik ertelemesi gibi işlemler örnek gösterildi.

“Ailelerine ulaşıldı, iyi oldukları öğrenildi”

Bakanlıktan yapılan açıklamada çeşitli girişimlerle Çin’de olan bazı vatandaşların ailelerine ulaşıp iyi oldukları bilgisini aldıkları ifade edilirken, bakanlığa ulaşan herhangi bir şikayet olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ilgili meslek grupları ile de iletişime geçilerek, Çin’de Kıbrıslı Türk iş adamı olup olmadığının da araştırıldığı dile getirilirken, yapılan çalışmalara şöyle değinildi:

“Asal Şube Müdürlüğü’nden de askerlik ertelemesiyle ilgili coğrafik tespit yapılabilinir mi diye kontrollerde bulunduk. Hava yolu şirketleri ile de bağlantıya geçtik, onlardan da cevap bekliyoruz.

Acil durumlarda bazen vatandaşların başvurduğu TC Büyükelçilik ve Konsolosluklarına da haber saldık. Şu anda bakanlığımıza ulaşan, herhangi bir sağlık şikayeti veya ülkeye gelememe konusunda şikayet ulaşmadı.” denildi.