Cinayet zanlıları kuzeye mi kaçtı?

Derinya’da önceki gün bir eve girerek hemşerilerini öldüren 5 Hindistanlının Kıbrıs'ın kuzeyine kaçıp kaçmadığının tespit edilmesi için Suçlarla İlgili Teknik Komite’den yardım istendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 5 Hindistanlının, önceki gün, kimliği açıklanmayan hemşerilerini önce bıçaklayarak yaraladıklarını, ardından da boğarak öldürdüklerini ve olay yerinden kaçtıklarını kaydederken, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün, 5 Hindistanlıdan dördünün kimliğinin tespit edildiğini yazdı.

Gazete, bu kişilerin polis tarafından her yerde arandığını belirtirken, şahısların isimlerinin Sarbjit Singh (24), Kovark Khera (21), Rupinderpal Singh (24) ve Sanjal Malik (21) olduğunu kaydetti.