Cinayet soruşturmasında gelişme: 9 tutuklu

33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR’ın öldürmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılar yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.