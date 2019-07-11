Cinayet soruşturmasında gelişme: 9 tutuklu
33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR’ın öldürmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.
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33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR’ın öldürmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılar yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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