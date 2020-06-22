Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cinayet soruşturması devam ediyor
Cinayet soruşturması devam ediyor

Cinayet soruşturması devam ediyor

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ü., aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlı, ek süre talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

A+A-

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ü., aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlı, ek süre talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.Ü.’nün Lefkoşa’da ‘taammüden adam öldürme’, ‘’adam öldürme’, ‘silahlı soygun’, ‘kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu’, ‘kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Banka ve telefon dökümleri incelenecek…

Polis, Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra aynı gün Girne Bahçeli’de zanlı C.Ü.’ye verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 19 Haziran tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını ve cinayetle ilgili sözlü beyanlarında bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 3 günlük tutukluluk süresince 4 ifade alındığını, cep telefonunun dökümlerinin alındığını ve banka hesap dökümünün istendiğini anlattı. Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

Bu haber toplam 185 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Gökhan Naim cinayetinde 1 tutuklu daha…Gökhan Naim cinayetinde 1 tutuklu daha…Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan zanlı C.Ü. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
OLAYLI 2019 6 CİNAYETOLAYLI 2019 6 CİNAYET
"Para dolu çanta Zayid Masood’a verildi""Para dolu çanta Zayid Masood’a verildi"Lefkoşa’da iş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın ardından zanlılar Ali Okan Şengül ile Abubakar Faiz’ın tutuklulu süresi 8 gün daha uzatıldı.