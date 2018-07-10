Mağusa’da “eski sevgilisi” Halime Çetin’i öldüren, ardından kendini de yaralayan sanık Hayrettin Özcömert, dün mahkemede cinayeti nasıl planladığını anlattı.

“Beni aldattı, beni dolandırdı” iddialarını ortaya koyan sanık Hayrettin Özcömert, hastanede kendi eliyle yazdığı 13 sayfalık beyanı mahkemeye sundu. Ayrıca cinayete kurban giden Halime Çetin’in otopsi raporu ile birlikte 53 emare mahkemeye getirildi. Dava 17 Temmuz tarihine ertelendi.



“3 daire aldılar, birlikte yaşadılar”



İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, işlenen cinayetin kökeninde yatan olguları mahkemeye aktardı.

Mahkemeye aktarılan olgulara göre, maktul Halime Çetin, 2011 yılı içerisinde ev almak için bir müteahhit ile anlaştı ve Çanakkale bölgesinde 3 adet daire almak için toplam 45 bin TL peşinat verdi. Katil zanlısı Hayrettin Özcömert ile Halime Çetin, ilk evliliğinden olan çocukları ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak daha sonra Halime Çetin’in Çanakkale bölgesinde aldığı 3 dairenin taksitini ödemekte zorlandığı ve 1 daireyi iade ettiği anlatıldı.

Çanakkale’de apartman dairesine taşınan “çiftin” daha sonra “sürekli sorunlar” yaşamaya başladığı mahkemeye aktarılırken, “şiddetli geçimsizlik” sonucu ayrı yaşamaya karar verdikleri belirtildi.

Hayrettin Özcömert’in bu kararı kabullenmediği ve 26 Haziran 2017 tarihinde mağdur Halime Çetin’i ölümle tehdit ettiği de savcı tarafından dile getirildi.

Bu tehdit üzerine Halime Çetin’in polise ifade verdiği, ancak şikayetçi olmadığı, sonrasında boğazına bıçak dayanarak yeniden tehdit edildiği belirtildi.



Sanık, cinayeti işleyeceğini aylar öncesinden söylemiş…

İddia Makamı Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık Hayrettin Özcömert’in, 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde Halime Çetin’in evinin arkasında bulunan yarım inşaat halindeki binaya yerleştiğini ve gözlem yaptığını anlattı.

Hayrettin Özcömert’in cinayeti adım adım planladığı mahkemede konuşulurken, “av tüfeği”ni ruhsat ve devir işlemlerini de yaptığı ifade edildi.

“Göz göre gelişen” cinayetin ardından HAYRETTIN ÖZCÖMERT polisi aradı, suçunu itiraf etti.

Sanık Hayrettin Özcömert beyanında, “Beni bu yola iten Halime’nin çocuklarıdır. Beni beraber dövüp dişimi bile kırdılar. Halime beni aylarca dolandırdı. Ev yaptım. Borçlarını ödetti. Eli 2-3 kuruş para görünce beni bile tanımadı. Bir başkasıyla birlikteydi, onun da parasını yedi. Benim 7 senemi mahvetti. Elde avuçta ne varsa tarlamın hepsini onun için sattım” dedi.

“Hafifletici sebep” sunacak

Olaya ilişkin olguların ve emarelerin sunulmasının ardından sanık Hayrettin Özcömert’in avukatı, “hafifletici nedenleri” mahkemeye sunmak için kısa bir süre talep etti.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti ise hafifletici nedenlerin sunulmasına olanak sağlamak için davayı 17 Temmuz tarihine erteledi.