Devrim DEMİR

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkede de 10 Mart tarihinden bu yana etkisini gösteren Corona Virüs, üreticiye de darbe vurdu. Hayatın durduğu bugünlerde, üretici önce sağlık dese de, elinde kalan ürünü için çare arıyor.

Nisan ayının girmesi ile kilolarca çilek pazara sunulmadan üreticinin elinde kaldı.

Yeşilırmak ve Yedidalga üreticileri geçirilen bu zor süreçte ürünlerin sadece market tüccarları tarafından belli miktarda alındığına dert yandı.

Üreticiler YENİDÜZEN’e konuştu, çileğin zamanı olduğunu ancak ülkede yaşanan ciddiyetin de farkında olduklarını belirtti.

Yeşilırmak ve Yedidalga’da her yıl bu zamanlar ciddi bir hareketlilik yaşandığını ancak bu yıl bunun olma imkânı olmadığını belirten üretici, fabrika olmadığı için ürünlerinin ellerinde kalmasına dert yandı.

Üreticiler: “Önce sağlık”

YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler, dünya geneli yaşanan salgının büyük can kayıplarına neden olduğuna dikkati çekti. Üreticiler, ülkede de salgının ciddi şekilde hissedildiğine hayatın bir anda durduğuna değinerek, “Önce sağlığımız tabi. Aylarca emek verdiğimiz sıcağı ve soğuğu ile mücadele ederek ürünümüzü korumaya çalıştık. Yaşanan salgın nedeniyle hayat bir anda felç oldu. İnsanların alım gücü bir o kadar daha düşerken, pazara değil de markete verdiğimiz ürünün de pek bir karı yok. Vatandaş önce en acil istediğini alıyor. Herkes zor günlerden geçiyor” dedi.

Çolak: “Tedbirler ilk başta alınmalıydı”

Yedidalga üreticisi Hasan Çolak, yaşanan salgın nedeniyle üreticinin de büyük darbe aldığını kaydetti. Dünyanın mücadele ettiği bir salgınla karşı karşıya olduklarının farkında olduğunu ifade eden Çolak, çilek zamanı olduğuna ancak tonlarca çileğin yerde beklediğini kaydetti.

Ürettikleri ürünü pazara çıkaramayacak bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Çolak, “İnsan sağlığı her şeyin elbette önünde. Üretici de büyük bir bekleyiş içinde kaldı. Üretici ne olacak diye hiçbir bilgilendirme yapılmadı, ülkedeki tedbirler ilk önce alınmış olsaydı, limanlar ve kara kapıları kapatmış olsaydı sadece turizm zarar görecekti. Ürettiğimiz her şey elimizde kaldı, sağlık mı yoksa ürünümü düşünelim bizde ortada kaldık. Ürünümüzün bir kısmı market tüccarlarına veriliyor, ama onların da alım gücü belli” dedi.

Karafistan: “Her şey zincirleme geldi”

Yeşilırmak üreticisi Figen Karafistan, berbat bir süreçten geçen üretici için hiçbir açıklama yapılmadığını kaydetti. Karafistan, geçmiş yıllarda üreticinin doğal afetlerde de mücadele ettiğini ancak bu salgın karşısında nasıl bir yol izleneceği hususunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Market tüccarları dışında ürünün tarlada kaldığını ifade eden Karafistan, dünyanın etkilendiği salgının ülkede baş göstermesi ile üreticinin de çok fazla etkilendiğini belirtti.

Çilek mevsimi olduğunu ancak halkın da dışarıya çıkma durumu olmadığını kaydeden Karafistan, “Fabrika yok. Tonlarca çilek yerde kaldı. Üreticinin tüketecek bir sanayisi bile yok. Üreticiler kan ağlıyor” dedi.

Covid-19 salgın nedeniyle pazara çıkarılmayan tonlarca çilek yerde kaldı

Hayatı durduran Covid-19 salgını üreticiyi de darbe vurdu