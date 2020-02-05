Ciklos'ta yangın

Lefkoşa-Girne yolu, Ciklos mevkiinde bayrakların olduğu alanda askeri bölgede saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle polis, askeri bölgeye ulaşan dağa çıkış yolunu trafiğe kapattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi ise şöyle:

Saat 23.00 sıralarında Girne Boğazköy Güven Park'ın kuzey kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın Girne İtfaiye Ekibi , Sivil Savunma, Orman Dairesi ve askerî personelin katılımı ile söndürülerek kontrol altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

