Cihangir’in ayak sesleri: 1-4

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında Cihangir konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 4-1 kazanarak haftayı galibiyet ile tamamladı. Konuk Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Offor, 38. dakikada Ali Öztürk, 69. dakikada Salih Say ve 73. dakikada (P) Ertan Bulut kaydederken, ev sahibi Baf Ülkü Yurdu’nun tek sayısı 42. dakikada Azat Tip’den geldi. Cihangir aldığı galibiyet ile puanını 26’ya çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu 23 puanda kaldı. Cihangir aldığı bu galibiyet ile ligin 2. devresinde oynadığı 4. maçında 3. galibiyetini almış oldu.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Fatih Bardakcı**, Ozan Kel**

BAF ÜLKÜ YURDU

Erdoğan Nay*

Mustafa Tekpınar*

Fikri Arslan**

(Dk.80 Arif)

Hüseyin Hürben**

Mete Sağır**

Hasan Sedatgil**

Felix Obada*

(Dk.80 Hürcan)

Azat Tip**

Tahsin Denizsever**

Joseph Obidiaso*

Ahmet Hatay**

(Dk.78 Görkem)

TD: Kemal Yürekli

CİHANGİR

Raif Pehlivan***

Erol Aksunlar***

Ertan Bulut**

Salih Say***

(Dk.76 Burak**)

Quıncy Osei**

Chinonso Offor***

(Dk.70 Seyhan**)

Doğan Işıker**

Fırat Ersalan**

Ali Öztürk**

(Dk.80 Onur)

Musa Şanlıer**

Çağlar Toklu**

TD: Toygar Davulcu

GOL: Dk.42 Azat Tip (Baf Ülkü Yurdu), Dk.36 Offor, Dk.38 Ali Öztürk, Dk.69 Salih Say, Dk.73 Ertan Bulut (P) (Cihangir)

KIRMIZI KART: Dk.63 Mustafa Tekpınar (Baf Ülkü Yurdu)