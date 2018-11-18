Cihangir’i Uche uçurdu: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında Gençlik Gücü ile Cihangir takımları kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-2 Cihangir üstünlüğünde noktalandı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Cihangir takımının gollerini Oliver Uche (2) ve Fırat Ersalan kaydederken, Gençlik Gücü’nün golleri Özgür Ongun ve Prince Boateng’den geldi. Cihangir aldığı galibiyetle puanını 17’ye yükseltirken, Gençlik Gücü takımı 9 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü. 10.haftada Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı’ya konuk olurken, Cihangir de kendi evinde Girne Halk Evi’ni ağırlayacak.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın

GENÇLİK GÜCÜ

Mustafa Dağman*

Aşkın Kavaklı*

Tayfun Doğan*

Mehmet Kaygısız*

(Dk.77 Burak)*

İltaç Keçeli**

Mahmut Yumuşak*

(Dk.46 Arif)*

Ocran Idan**

Ali Akbulut*

(Dk.69 Abdullah)*

Debola Ogunseye*

Prince Boateng**

Özgür Ongun*

TD: Niyazi Göksun

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu**

Fırat Ersalan**

Çağlar Toklu*

Ertan Bulut**

Salih Say**

Mikail Sivri**

Erol Aksunlar**

Ali Öztürk*

(Dk.74 Doğan)

Omodiagbe Victory*

(Dk.83 Nurettin)

Oliver Uche***

Nnaemeka Uzor*

(Dk.52 Musa)**

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.38 Özgür Ongun(P), Dk.85 Prince Boateng(Gençlik Gücü), Dk.28 Fırat(P),Dk.60 ve Dk.86 Oliver Uche (Cihangir)

