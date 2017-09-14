CICN 2017 Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor

Uluslararası Final Üniversitesi, IEEE Türkiye ve Machine Intelligence Research Labs işbirliğiyle 9. Uluslararası Hesaplamalı Zeka ve İletişim Ağı Konferansı (CICN 2017), 16 – 17 Eylül 2017’de gerçekleştiriliyor. Mühendislik alanında dünyanın önde gelen akademik işbirliklerinden biri olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen CICN konferanslarının dokuzuncusuna Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Konferans için on dokuz farklı ülkeden akademisyenler ağırlanacak. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, konferansa kayıtlar 16 Eylül Cumartesi günü 08.30 ile 09.00 saatleri arasında yapılacak olup, konferans oturumları saat 09.00 itibarı ile başlayacaktır.

ON DOKUZ ÜLKEDEN ARAŞTIRMACILAR BİLDİRİ SUNACAK

Bilgi işlem, iletişim ağları başta olmak üzere mühendislik alanlarında farklı disiplinlerde çalışan dünya çapındaki önde gelen araştırmacı, geliştirici, uygulayıcı ve eğitimcileri bir araya getirecek olan konferansta disiplinler arası işbirliği için yeni olanakların geliştirilmesi amaçlanıyor. Konferansta on dokuz ülkeden kırk bir bildiri sunulması bekleniyor. 16 – 17 Eylül tarihlerinde Uluslararası Final Üniversitesi’nde farklı oturumlar halinde gerçekleştirilecek sunumlarda, konferansa kabul edilen bildiriler sunulacak, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılacak. Konferans, Mikrodalga Devreler, Anten ve Dalga Yayılımı, İletişim Sistemleri, Sinyal ve Görüntü İşlem, Veri Didikleme, Web Hizmetleri, Bulut Bilgi İşlem ve Nesnelerin İnterneti, Güvenlik, Kimlik Doğrulama, Esnek Hesaplama, Elektronik Hesaplama (Yapay Zeka ile Hesaplama) ile Elektronik Hizmetler, Kompütasyonel ve Yapay Zeka ve Bilgisayarla Öğrenme olmak üzere beş farklı oturumdan oluşacak.

KONFERANS ULUSLARARASI VE YEREL SPONSORLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

CICN 2017 konferansı, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Odası, IEEE Türkiye ve Hindistan’da bulunan Machine Intelligence Research Labs’ın birlikte düzenlediği konferansa, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Elektrik Mühendisleri Odası, Girne Belediyesi ve Girne Con Kahve sponsorluk yapıyor.