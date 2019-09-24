Christodoulides’den Çavuşoğlu’na “Federasyon” sözü

Kıbrıslı Rum ve Türkiye’nin “Dışişleri Bakanları” konuştu, Kıbrıslı Türkler medyadan izledi





Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ne müzakere edecekleri”nden emin olmak istediğini, Kıbrıs Rum tarafının, iki devletli çözüm, konfederasyon, federasyon dâhil değişik fikirler sunduğunu ifade etti ve “Dolayısıyla gelin oturalım ve müzakereyi açalım” şeklinde konuştu.



Christodoulides ise, “Cevabı şimdi verebilirim. Sadece iki toplumlu, iki bölgeli federasyon vardır” yanıtını verdi.





Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na, Kıbrıs’ta çözümle ilgili tek müzakerenin, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon müzakeresi olduğunu, Lefkoşa’nın, Crans-Montana’daki son tur müzakerelerde elde edilenlerin avantajını kullanarak sonuç alıcı sürece hazır olduğunu bildirdi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre iki dışişleri bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York’ta pazartesi günü bu konuşmayı, Christodoulides, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la ikili görüşmesine giderken gazetecilerin önünde yaptı.





Christodoulides, Türkiye Dışişleri Bakanı’na, referans koşulları üzerinde anlaşma yapıp yapmayacaklarını ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılmadan beş taraflı konferansa gerek olup olmadığını sordu.



Çavuşoğlu, “Ne müzakere edeceğimize karar vermemiz gerekiyor” yanıtını verirken Christodoulides, “Ne müzakere edeceğimizi biliyoruz” dedi.



Türkiye Dışişleri Bakanı, bunun iki devletli bir çözüm müzakeresi olup olmadığı sorusuna Christodoulides’in yanıtı, “İki bölgeli federasyon. İki devletli (çözümü) ve konfederasyonu unut” oldu.



Hürriyet’e göre ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'e "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini savunan Çavuşoğlu, Hristodoulidis'e "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Christodoulides bunu kabul etmeyerek “Bizim de tutanaklarımız var” dedi ve iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüm üzerinde çalışmayı kabul etmesini söyleyerek meydan okudu; “Hazır mısınız? Bugün el sıkışabilir ve bunun üzerinde çalışmayı kabul edebiliriz” şeklinde konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu da, Ankara’nın geçmişte Annan planı ve Crans- Montana sürecindeki bütün çabaları desteklediğini belirtti; “Maalesef başarısız oldu. Kim haklı kim haksız söyleyecek değilim ama bu kez başka bir başarısızlığı göze alamayız” dedi ve sonuç alıcı bir süreç üzerinde anlaşmaları gerektiğine işaret etti.



Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides, sonuç alıcı bir süreç üzerinde tamamen hem fikir olduğunu bildirdi; “Biz hazırız. İlk kez bu kadar yakınlaştığımız son müzakere sürecinde elde ettiklerimizin avantajını kullanarak” dedi ve Crans-Montana’da 2017’de Kıbrıs’la ilgili yapılan Konferansı kastetti.



Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ne müzakere edecekleri”nden emin olmak istediğini, Kıbrıs Rum tarafının, iki devletli çözüm, konfederasyon, federasyon dâhil değişik fikirler sunduğunu ifade etti ve “Dolayısıyla gelin oturalım ve müzakereyi açalım” şeklinde konuştu.



Christodoulides ise, “Cevabı şimdi verebilirim. Sadece iki toplumlu, iki bölgeli federasyon vardır” yanıtını verdi.



Çavuşoğlu, Yunanistan’la önce gayrı resmi görüşmeler olması üzerinde anlaştıklarını söyledi ve ‘Sonra referans şartları üzerinde de çalışabileceğiz. Bu nedenle geçen yıl sizinle ve Cumhurbaşkanı Anastasiades’le gayrı resmi bir görüşme yaptım, sonra Yunanistan Dışişleri (eski) Bakanı Kotzias ve Britanya Dışişleri Bakanı’yla görüştüm’ dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl New York’ta yapılan garantör güçlerin dışişleri bakanlarının üçlü toplantısına da değindi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta kendisini görünce Kıbrıs'ta federasyon konusunu gündeme getiren Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'e "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, New York'taki BM binasının koridorlarında Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. Kıbrıslı Rum Bakan, Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diye sordu.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini savunan Çavuşoğlu, Hristodoulidis'e "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

Hristodulidis, “Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun.” deyince Çavuşoğlu, iki yıl önce İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Kıbrıslı Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da."

Öte yandan Kıbrıs Haber Ajansı, aynı haberi şu şekilde aktardı:

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na, Kıbrıs’ta çözümle ilgili tek müzakerenin, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon müzakeresi olduğunu, Lefkoşa’nın, Crans-Montana’daki son tur müzakerelerde elde edilenlerin avantajını kullanarak sonuç alıcı sürece hazır olduğunu bildirdi.



İki dışişleri bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York’ta pazartesi günü bu konuşmayı, Hristodoulides Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la ikili görüşmesine giderken gazetecilerin önünde yaptılar.

Hristodoulides, Türkiye Dışişleri Bakanı’na, referans koşulları üzerinde anlaşma yapıp yapmayacaklarını ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılmadan beş taraflı konferansa gerek olup olmadığını sordu.



Çavuşoğlu, “Ne müzakere edeceğimize karar vermemiz gerekiyor” yanıtını verirken Hristodoulides, “Ne müzakere edeceğimizi biliyoruz” dedi.



Türkiye Dışişleri Bakanı, bunun iki devletli bir çözüm müzakeresi olup olmadığı sorusuna Hristodoulides’in yanıtı, “İki bölgeli federasyon. İki devletli (çözümü) ve konfederasyonu unut” oldu.



Çavuşoğlu sözlerine, İsviçre’deki 2017 görüşmesinin tutanaklarına işaret ederek Crans-Montana’da Anastasiades’in bir konfederasyondan bahsettiğini söyledi.



Nikos Hristodoulides bunu kabul etmeyerek “Bizim de tutanaklarımız var” dedi ve iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüm üzerinde çalışmayı kabul etmesini söyleyerek meydan okudu; “Hazır mısınız? Bugün el sıkışabilir ve bunun üzerinde çalışmayı kabul edebiliriz” şeklinde konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu da, Ankara’nın geçmişte Annan planı ve Crans- Montana sürecindeki bütün çabaları desteklediğini belirtti; “Maalesef başarısız oldu. Kim haklı kim haksız söyleyecek değilim ama bu kez başka bir başarısızlığı göze alamayız” dedi ve sonuç alıcı bir süreç üzerinde anlaşmaları gerektiğine işaret etti.



Dışişleri Bakanı Hristodoulides, sonuç alıcı bir süreç üzerinde tamamen hem fikir olduğunu bildirdi; “Biz hazırız. İlk kez bu kadar yakınlaştığımız son müzakere sürecinde elde ettiklerimizin avantajını kullanarak” dedi ve Crans-Montana’da 2017’de Kıbrıs’la ilgili yapılan Konferansı kastetti.



Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ne müzakere edecekleri”nden emin olmak istediğini, Kıbrıs Rum tarafının, iki devletli çözüm, konfederasyon, federasyon dâhil değişik fikirler sunduğunu ifade etti ve “Dolayısıyla gelin oturalım ve müzakereyi açalım” şeklinde konuştu.



Hristodoulides ise, “Cevabı şimdi verebilirim. Sadece iki toplumlu, iki bölgeli federasyon vardır” yanıtını verdi.



Çavuşoğlu, Yunanistan’la önce gayrı resmi görüşmeler olması üzerinde anlaştıklarını söyledi ve ‘Sonra referans şartları üzerinde de çalışabileceğiz. Bu nedenle geçen yıl sizinle ve Anastasiades’le gayrı resmi bir görüşme yaptım, sonra Yunanistan Dışişleri (eski) Bakanı Kotzias ve Britanya Dışişleri Bakanı’yla görüştüm’ dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl New York’ta yapılan garantör güçlerin dışişleri bakanlarının üçlü toplantısına da değindi.