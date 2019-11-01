Charalambous’un retrospektif sergisi açılıyor

Kıbrıs ressamlarından Andreas Charalambous’un retrospektif sergisi, eş zamanlı olarak Bellapais Manastırı ve Art Rooms Galeri’de açılıyor.

Art Rooms Galeri’den verilen bilgiye göre, sanatçının 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan sergisi, Art Rooms Galeri ve Bellapais Manastırı’nda eş zamanlı 4 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Sergi saat 18.00’da Bellapais Manastırı’nda, ardından da saat 19.30’da Art Rooms Galeri’de devam edecek.

Sergi, 13 Aralık’a kadar Salı günü hariç her gün 13.00-21.00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ise Bellapais Manastırı’nda ziyaret edilebilecek.