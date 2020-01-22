Cezaevindeki uyuşturucu partisine tutuklama

Cezaevinde uyuşturucu partisi yapılması ile ilgili olarak tutuklanan mahkûm E.K., Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nde yeni bina içindeki televizyon odasında E.K.’nin 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, güvenlik kameralarında şüpheli olarak aralarında döndürerek içtiklerinin ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğuna mahkemeye aktardı.

Polis, olayın 8 Ocak’ta polisin bilgisine getirildiğini ve zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi.

Polis, E.K.’nin suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.