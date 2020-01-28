Cezaevinde uyuşturucu partisine bir tutuklama daha

Cezaevinde uyuşturucu partisi yapılması ile ilgili olarak iki mahkûmun ardından bugün mahkûm M.E.’de Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nde yeni bina içindeki televizyon odasında M.E.’nin 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, güvenlik kameralarında şüpheli olarak aralarında döndürerek içtiklerinin ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğuna mahkemeye aktardı.

Polis, olayın 8 Ocak’ta polisin bilgisine getirildiğini ve zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.