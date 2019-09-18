Cezaevinde süresiz grev!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Merkezi Cezaevi’nde grev başlattı.

Konuyla ilgili KTAMS’tan yapılan açıklamada, grevin Haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece yüzde 50’sinin ödenmesi nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Bugün saat 13.00’de başlayan grevin çalışanın sorunlarına çözüm üretilinceye kadar süreceği bildirildi.