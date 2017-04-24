Didem MENTEŞ

Haspolat’ta 20 Nisan’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kampusu içerisinde imam nikahlı eşi Gamze Pehlivan’ı defalarca bıçaklayıp, ardından da yakmaya çalışarak acımasızca öldüren Suat Aşır ile ilgili soruşturma sürüyor.

“Kıskançlık” gerekçesiyle Gamze Pehlivan'ı öldürdüğünü ileri süren zanlı Aşır, dün yeniden yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılarak, aleyhine 8 gün ek tutukluluk alındı.

Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini, Gamze Pehlivan’ın 39 yerinden bıçaklandığını, bunların 12 tanesinin öldürücü nitelikte olduğunu vurgulayarak, Pehlivan’ın yüz, omuz ve sırtında ikinci derecede yanıkların tespit edildiğini açıkladı.

Ek tutukluluğu istenen zanlı Suat Aşır’ın, Mahkemeden ilginç bir talebi oldu: “8 gün içinde cezaevinde tutuklu kalmak istiyorum, hücrede delirmek üzereyim!” (Mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, Polis Merkezi’ndeki hücrede tutuluyor)

Müfettiş Muavini şahadet verdi

Ülkede ‘turist’ vizesiyle bulunan zanlı Suat Aşır, ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘zorla adam kaçırma’ suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı Behrat Mavioğlu ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Mavioğlu, meseleyle ilgili Müfettiş Muavini Durmuş Aydın’ı mahkemede tanık olarak dinletti. Aydın, mahkemede yeminli şahadet vererek olayla ilgili olguları aktardı.

Önce bıçakladı, sonra yaktı!

Durmuş Aydın, 20 Nisan’da saat 13.55 sıralarında Haspolat’ta UKÜ İşletme Fakültesi Çevik Uraz Dersliklerinin güneye bakan avlusunda Ankara doğumlu zanlının üniversiteye süs eşyası satmak için giden Gamze Pehlivan’ı kendisini aldattığı gerekçesiyle yanında getirdiği ağız uzunluğu 30 cm toplam uzunluğu 43 cm olan bıçağı muhtelif yerlerine 36 kez sokarak, yanında getirdiği 1.5 lt içerisindeki benzini üzerine döküp yakmak suretiyle ağır yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Aydın, zanlının benzini döküp yakmaya çalıştığında kadının canlı olduğunu söyledi.

Bıçağı atıp kaçtı!

Zanlının olayda kullandığı bıçak ile birlikte koşarak kaçtığını kaydeden Aydın, bu sırada Lefkoşa-Mağusa anayolunda park halinde bulunan Rapa Ltd’e ait Fehmi Ummak yönetimindeki araca girdiğini, bıçağı göstererek kendisini tehdit edip Lefkoşa’ya geldiğini belirtti.

Zanlının Küçük Kaymaklı bölgesinde Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Rapa Ltd yakınlarında araçtan inerek uzaklaştığını söyleyen Aydın, olayda kullandığı bıçağı da araçtan indiği yerde bırakıp, koşarak kaçtığını kaydetti. Aydın, söz konusu bıçağın bulunarak emare alındığını aktardı.

Kadın hastanede yaşamını yitirdi, zanlı suçunu itiraf etti…

Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan’ın ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden Durmuş Aydın, burada aldığı yaralara dayanamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aydın, zanlıyı bulabilmek için polisler tarafından bir ekip kurulduğunu ve araştırmalara başlandığını ifade ederek, Aşar’ın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Müfettiş Muavini Aydın, zanlı Aşar’ın yaşanan olayla ilgili poliste gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini, Gamze Pehlivan’ın vücudunda 39 adet kesici alet izi bulunduğu, bıçak izlerinden 3’de 1’inin vücuda girip dışından çıktığını, 12 adet bıçak izinin öldürücü nitelikte olduğunu açıkladı. Gamze Pehlivan’ın yüz, omuz ve sırtında ise ikinci derece yanıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Müfettiş Muavini: “39 bıçak izinin 12’si öldürücü nitelikte”

Durmuş Aydın,21 Nisan’da Gamze Pehlivan’ın kesin ölüm nedenini belirlemek üzere, ceset üzerinde otopsi yapıldığını, kendisinin de otopsiye bizzat katıldığını belirtti.

Aydın, yapılan otopside Gamze Pehlivan’ın vücudunda 39 adet kesici alet izi bulunduğu, bıçak izlerinden 3’de 1’inin vücuda girip dışından çıktığının tespit edildiğin belirterek, 12 adet bıçak izinin öldürücü nitelikte olduğuna işaret etti. Aydın, Pehlivan’ın yüz, omuz ve sırtında ise ikinci derece yanıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma geniş çapta sürüyor

Aydın, zanlı Suat Aşar’ın 21 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emir alındığını anımsatarak, bu süre içerisinde zanlının bahse konu bıçağı nereden temin ettiği ve 1.5 litrelik benzini nereden satın aldığını tespit edildiğini söyledi. Otopsi sonucu eline ulaştıktan sonra gerekli incelemeleri yaptığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Aydın, olayla ilgili birçok kişiden ifade alındığını, birçok görgü tanığından da ifade temine edileceğini aktardı.

Ayrıca Lefkoşa ve Girne’de bazı kamera görüntüleri olup bunları temin ettiklerini belirten Durmuş Aydın, bu görüntülerin birçoğunun incelendiğini ve ayrıntılı incelemeler için gerekli birimlere gönderileceğini ifade etti.

8 gün ek tutukluluk talebi

Maktül Gamze Pehlivan üzerinden alınan örneklerle ilgili analiz yapılacağına değinen Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, zanlının tahkikat maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu da söz konusu olayla ilgili toplumun rahatsız olduğunu, polisin sağlıklı bir şekilde soruşturmayı sürdürmesinin aşikar olduğu gerekçesiyle zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasının önemine vurgu yaptı.

Ek tutukluluğu istenen zanlı Suat Aşır, Mahkemeden ilginç bir talepte bulundu: “Öncelikle çok pişmanım! Vicdan azabı çekiyorum! Polis ağabeylere de yardımda bulundum. 8 gün içinde cezaevinde tutuklu kalmak istiyorum, hücrede delirmek üzereyim!”

Zanlı: “Hücrede delirmek üzereyim!”

Ek tutukluluğu istenen zanlı Suat Aşır, Mahkemeden ilginç bir talepte bulundu: “Öncelikle çok pişmanım! Vicdan azabı çekiyorum! Polis ağabeylere de yardımda bulundum. 8 gün içinde cezaevinde tutuklu kalmak istiyorum, hücrede delirmek üzereyim!”

Yargıç: “Toplumda infiale neden oldu”

Huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ise söz konusu suç türünün en ağır suç türlerinden olduğunu belirterek, toplumda infiale neden olduğunu vurguladı. Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı Suat Aşır’ın 8 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.