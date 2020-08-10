Cezaevi yerine toplumsal hizmet

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde küçük suç işleyenler için hapse göndermek yerine toplumsal hizmette bulunabilecekleri bir uygulama üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Merkezi Cezaevi’ndeki aşırı kalabalık nedeniyle borç, trafik suçları ve küçük çaplı hırsızlık gibi 9 aya kadar hapislik cezası bulunan suçları işleyenler için, mahkemenin vereceği cezanın toplumsal hizmete (kamuya ait alanların temizliği, bahçe peyzajı vb.) dönüştürülebileceğini ve böylelikle cezaevindeki yoğunluğun azaltılabileceğini yazdı.