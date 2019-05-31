Cezaevi yemeğinde ‘koli basili’
Merkezi Cezaevi’nde rutin denetim için gönderilen yemek numunesinde ‘koli basili ‘ saptandı
A+A-
Devrim DEMİR
Merkezi Cezaevinde bu kez gündem ‘yemek ‘ oldu. Sağlık Bakanlığı’na rutin denetim için gönderilen yemek numunesinde “Koli basili” saptanırken, ilgili şirkete ceza kesildiği öğrenildi.
YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, olayın yaklaşık 1 ay önce meydana geldiğini kaydetti.
Müdür Bilmem, “Bakla yemeğinde bir şeylerin saptandığı doğrudur. Olay yaklaşık 1 ay önce meydana geldi ve ilgili şirkete ceza kesildi” dedi.
Temel Sağlık Hizmetleri bugün açıklama yapacak
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri müdürü Savaşay Uludağ, konuyla ilgili bugün araştırma yaparak detaylı bilgi vereceğini açıkladı.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : CEZAEVİ, SAĞLIK, KOLİ BASİLİ, Temel Sağlık Hizmetleri
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler