Cezaevi yemeğinde ‘koli basili’

Devrim DEMİR



Merkezi Cezaevinde bu kez gündem ‘yemek ‘ oldu. Sağlık Bakanlığı’na rutin denetim için gönderilen yemek numunesinde “Koli basili” saptanırken, ilgili şirkete ceza kesildiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, olayın yaklaşık 1 ay önce meydana geldiğini kaydetti.

Müdür Bilmem, “Bakla yemeğinde bir şeylerin saptandığı doğrudur. Olay yaklaşık 1 ay önce meydana geldi ve ilgili şirkete ceza kesildi” dedi.

Temel Sağlık Hizmetleri bugün açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri müdürü Savaşay Uludağ, konuyla ilgili bugün araştırma yaparak detaylı bilgi vereceğini açıkladı.