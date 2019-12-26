Çevre Koruma Dairesi'nden eğlence yerlerine uyarı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, izinli olan müzikli eğlence yerlerinin yılbaşı akşamı ekstra bir izne tabi olmadığını açıkladı. Çevre Koruma Dairesi tarafından izin verilmiş müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymaları kaydıyla 31 Aralık Salı gecesi, Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.