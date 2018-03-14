Ayşe GÜLER

Alsancak’ta dün 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı, kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D sabahın erken saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı, Çevik Kuvvet ekiplerinin de hazır beklediği duruşmada, soruşturmayı yürüten Müfettiş Eren Gözügüzel, cinayetle ilgili bilgileri mahkemede açıkladı.

Duruşma sürerken, zanlılardan M.D (E) salonda baygınlık geçirdi.

Müfettiş Gözügüzel, cinayet öncesinde Memduh Ulugün ile zanlı M.D (K) arasında 'gönül ilişkisi' olduğu gerekçesiyle olay yerine çağrıldığını, bu sırada araç içerisinde bir kez göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

Olayın hemen sonrasında Memduh Ulugün’ün araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığını ancak karı-koca tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Gözügüzel, zanlı M.D’nin Ulugün’ü tuttuğunu, bu sırada da karısının 5 kez daha göğüs kısmına bıçağı saplayarak, ölümüne neden olduğunu açıkladı.

‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan her iki zanlı aleyhinde 2’şer gün tutukluluk kararı alındı.

Zanlılar, yarın yeniden yargı huzuruna çıkarılacak.

Geniş güvenlik önlemi alındı, çevik kuvvet ekipleri de mahkemedeydi…

Polis, zanlıları mahkemeye getirmeden önce güvenlik şeridi çekerek, yolu her iki taraftan trafiğe kapattı.

Duruşma öncesi mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi alındı, çok sayıda hazır bekledi.

Çevik Kuvvet ekipleri de mahkemeye geldi.

‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlaması…

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Eren Gözügüzel’i tanık olarak dinletti.

Müfettiş Gözügüzel, yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları aktardı, zanlıların ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlamasından methalder olduğunu belirtti.

Kan donduran detaylar…

Araçta 1 kez bıçaklanan Ulugün kaçmaya çalıştı, etkisiz hale getirildi, kocası tuttu, karısı 5 kez daha bıçakladı!...

Gözügüzel, zanlı M.D (K)’nin, 13 Mart Salı günü saat 12.00’sıralarında ev sahibi de olan, üst katlarında kalan Memduh Ulugün’ü ‘gönül ilişkisi’ olduğu gerekçesiyle ikametgahına çağırdığını söyleyerek, ikametgahın yan tarafındaki boş arazideki araç içerisinde Memduh Ulugün’ün zanlı M.D (K) tarafından 1 kez göğsünden bıçaklandığını ve ağır yaralandığını dile getirdi.

Olay sonrasında Memduh Ulugün’ün araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığı sırada bu kez karı-koca tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Gözügüzel, zanlı M.D’nin kocasının Ulugün’ü tuttuğunu, bu sırada da karısının 5 kez daha göğüs kısmına bıçağı saplayarak, ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Kadın gönüllü ifade verdi…

Gözügüzel, her iki zanlının da aynı gün tutuklandığını, suç aleti bıçağın da emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlı M.D(K)’nin gönüllü ifade verdiğini, her ikisinin de doktor kontrolünden geçirildiğini ifade eden Gözügüzel, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan emarelerin bulunduğuna değindi.

Gözügüzel, soruşturması yürütülen meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifade ve aranan emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılara 2’şer gün tutukluluk

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesut Mesutoğlu, her iki zanlının da 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı karı-koca Cuma günü yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi alındı

Polis mahkeme önündeki yolu trafiğe kapattı.

Cevik Kuvvet de mahkeme önünde.

Zanlılar mahkemeye geniş güvenlik önlemi altında getirildi.

FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER