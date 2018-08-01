Çetinkaya’da yeni başkan Yemen

Sarı kırmızılıların yeni başkanı tek aday olarak seçime giren Süleyman Yemen oldu. Yemen, dün akşam itibariyle Divan Başkanlığı’ndan görevi devraldı.

Yemen: “yeni bir anlayışla yola çıktık”

Çetinkaya’da başkanlığa seçilen Süleyman Yemen düşüncelerini aktardı. Yemen;“Öncelikle bizlere Çetinkaya sevgisini aşılayanlara, son yıllarda bize büyük destekte bulunan GAÜ’ye, ve Çetinkaya armasına bugüne kadar sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Yeni bir yönetim ve yeni bir anlayışla yola çıktık. Hedeflerimiz her zaman için başarı olmuştur. Başarısız bir Çetinkaya asla düşünülemez. Fakat son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar neticesinde bir geçiş dönemine ihtiyacımız var. Bu süreçte altyapıya daha çok önem vereceğiz. 3 yıl önce GAÜ işbirliğinde yaptığımız Urcan Vangöl Futbol Akademisi’ni devam ettirmektir. Bu sayede altyapıya daha fazla önem verme fırsatımız olacaktır. Altyapıya önem vermezsek ilerde de bu sıkıntıları daha çok yaşayacağız” dedi.