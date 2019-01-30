Çetinkaya'da Kolcu tamam
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya teknik direktörlük görevi için Derviş Kolcu ile anlaşma sağladı.
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya teknik direktörlük görevi için Derviş Kolcu ile anlaşma sağladı. Önceki gün Hakan Sermaye ile yolları ayıran Çetinkaya, dün Derviş Kolcu ile görüştü. Kolcu'nun şartlarını makul bulan Çetinkaya'da yönetim konuyu dün akşam toplantıda değerlendirdi. Resmi açıklamanın bugün yapılması ve Kolcu'nun Çetinkaya'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
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