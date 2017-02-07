STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Mehmet Ekşici**, Şakir Azizoğlu**

GAÜ ÇETİNKAYA: Şiho Yaşaroğlu**, Tunç Özgürgün** (Dk.63 Paulos*), Hakan Karacaoğlu**, Zihni Temelci**, Sercan Demirman**, Ahmet Can** (Dk.81 Erhan), Ludgero Cachicodeda* (Dk.67 Armond*), Kağan Görneçli**, Mustafa Yaşınses***, Faye Baptiste**, Esin Sonay*

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı***, Çağrı Kıral**, Mehmet Kaygısız**, Serhan Önet**, Bayram Anday* (Dk.78 Azat Tip*), Doğukan Demirman**, Remzi Betmezoğlu** (Dk.86 Mete Sağır), Odo Joshua**, Hüseyin Adal** (Dk.75 Bahadır*), Uğur Gök**, Taner Bingöllü**

GOLLER: Dk.4 Faye Baptiste, Dk.90 Mustafa Yaşınses (GAÜ Çetinkaya) - Dk.20 Serhan Önet, Dk.49 Remzi Betmezoğlu (K.Kaymaklı)

SARI KARTLAR: Dk.65 Sercan Demirman, Dk.74 Armond Fracios (GAÜ Çetinkaya) - Dk.83 Taner Bingöllü, Dk.87 Uğur Gök, Dk.90+2 Mehmet Kaygısız (K.Kaymaklı)

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig’in 17. Haftasının kapanış maçında GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ile Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın öne geçtiği maçta kazanan çıkmadı ve son dakika golü ile taraflar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Faye Baptiste ve 90. dakikada eski bir K.Kaymaklılı Mustafa Yaşınses atarken, deplasman ekinini golleri 20. dakikada ilk yarıda GAÜ Çetinkaya forması giyen Serhan Önet ve 49. dakikada Remzi Betmezoğlu’ndan geldi. Bu sonuçla GAÜ Çetinkaya 30, K.Kaymaklı 24 puana yükseldi. Ligin ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Çetinkaya, ikinci yarının ilk 2 maçında 5 puan kaybederek zirvenin 14 puan gerisine düşmüş oldu.

Önemli Anlar

Dk.4: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında sağdan Kağan’ın güzel ortasına iyi yükselen Faye Baptiste güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: (1-0)

Dk.20: K.Kaymaklı’da kazanılan köşe atışını kullanan Uğur’un ortasında ceza alanı içerisinde Çağrı’nın arka direğe aşırttığı topta bom boş durumda olan Serhan Önet topu ağlara gönderdi: (1-1)

Dk.31: Soldan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Uğur topu ceza yayı üzerindeki Bayram’a aktardı. Bayram’ın yerden vuruşunda top kaleci Şiho’da kaldı.

Dk.35: Hızlı gelişen Çetinkaya atağında süratle rakibinden sıyrılan Mustafa Yaşınses topu ceza sahası içerisindeki Esin Sonay’a aktardı. Esin müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.

Dk.45: Çetinkaya atağında sağdan Kağan’ın ortasında Faye’nin yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Ali güzel bir refleksle çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Dk.49: K.Kaymaklı atağında sağdan topla süratle ceza alanına giren Odo pasını Remzi’ye aktardı. Remzi’nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: (1-2)

Dk.70: Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses’in ortasında Faye’nin kafa vuruşunu kaleci Ali topu son anda köşeden çeldi.

Dk.90: Çetinkaya’da ceza yayı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı kullanan Mustafa Yaşınses’in sert vuruşunda barajada çarpan top kaleci Ali’yi de yanıltarak ağlara gitti: (2-2)

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ