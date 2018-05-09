Çetelere karşı ‘özel birim’







Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, geçtiğimiz cumartesi akşamı Limasol’da şüpheli şahıslar ile polis arasında yaşanan ve 2 polis mensubunun ağır yaralandığı silahlı kovalamacının ardından, “çetelere yönelik” operasyon düzenledi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yayımladığı haberinde, polis ve Adalet Bakanlığı’nın, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Limasol’da yaşanan ve 2 polisin yaralanması olayının ardından, örgütlü suçlara karşı kapsamlı yol haritası belirlediğini yazdı.

Polisin çeşitli çetelerde kimlerin yer aldığını ve illere göre bunların nerede faaliyet gösterdiğini bildiğini de kaydeden gazete, dün yapılan toplantı sonucunda, özel bir harekât birimi kurulmasına karar verildiğini de kaydetti.

Olaya karıştığı düşünülen 33 yaşındaki Limasol sakini İlias Muzos da tutuklandı.