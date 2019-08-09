'Cenaze Fonu' adı altında dolandırıcılık!

Kıbrıs’ın güneyindeki polis, 35 yaşında hayatını kaybeden Natalie Christopher ile ilgili bir dolandırıcılık olayı olduğunu açıkladı. “Christopher’in cenaze masraflarına katkı” adı altında para talep edildiğini bildiren polis, gerçekte böyle bir şey olmadığını duyurarak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, bir kişinin polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Öte yanda, Kıbrıs radyosu (CyBC) yönetmeni Saskia Constantinou, Natalie ile çekilmiş bir fotoğrafının internet üzerinden paylaşıldığını ve sözde “cenaze fonu” adı altında para talep edildiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşım yapan Constantinou şu uyarıyı yaptı: “Bunu ben başlatmadım bu tamamen yasa dışı. Polise şikayet dosyalandım ve sorumluları sonuna kadar yargılamaya kararlıyım”.