Çeler’in Ankara programı açıklandı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler resmi temaslarda bulunmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara temaslarına yarın Anıtkabir’ı ziyaretle başlayacak olan Çeler, perşembe günü Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek.



Çeler Perşembe günü ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile bir araya gelecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, cuma günü de huzurevi ve şiddeti önleme merkezi projeleriyle ilgili örnek tesislerde incelemelerde bulunacak.



Bakan Çeler, cumartesi sabahı yurda dönecek.

