Caz Müziği’nin Tutkunları, Haydi İstanbul’a…

Ersin Kaşif

Kıbrıslı Caz tutkunlarının bilgisine getirmek istedik. Dünyaca ünlü sanatçılar sadece bir saatlik uzağınızda. Biletler hemen kesilsin, yerler ayrılsın. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, 2018 yılında 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Festivalin 25. yıl özel sürprizlerinin yeni konuğu “Lost On You” şarkısıyla dünya çapında tanınan, şarkıcı, söz yazarı ve müziğin asi sesi Laura Pergolizzi, nam-ı diğer LP olacak. LP, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Pasion Turca işbirliğiyle düzenleyeceği iki özel konserde, Ankara ve İstanbul’daki hayranlarıyla da buluşacak. LP, 31 Mart akşamı Ankara Congresium’da, 1 Nisan akşamı ise, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin mekan desteğiyle Zorlu PSM Ana Tiyatro’da Türkiye’deki ilk konserlerini verecek. Müzik dünyasının yıldız isimleri Rihanna, Cher, Backstreet Boys, Cher Lloyd ve daha birçokları için hit şarkılar yazan LP, 2014 yılında ilk büyük çıkışını “Forever For Now” adlı albümü ile yaptı. Albümdeki “Into The Wild” adlı parça ile dünya çapında reklam kampanyalarına fon müziği oldu. Dünyanın en ünlü müzik festivallerinde ve daha pek çok yerde izleyici kitlesini parçaları ve sesiyle peşinden sürükleyen LP, 2016’da Vagrant Records etiketiyle “Death Valley”yi dinleyicisiyle paylaştı. Albümde yer alan, bir dinleyenin bir daha aklından çıkaramadığı “Lost On You” şarkısı, YouTube’da 170 milyon, Spotify’da 80 milyon dinlendi.

“Şarkılarımda kendiliğinden ortaya çıkan, seyircilerin bam teline dokunan bir ‘hayata tutunmuşluk’ güdüsü var. İnsanlara, istedikleri şeyi kendi doğrularıyla yapmanın mümkün olduğunu göstermek istiyorum,” diyen LP, İtalya’da üç platin; Fransa, Polonya ve Almanya’da platin ve İsviçre’de altın plak aldı. Zamana bağlı olmayan melodilerinde ve sözlerinde sıra dışı karakterinin izlerini taşıyan LP, Türkiye konserlerinde de elinden hiç düşürmediği ukulelesi ve dinleyenin içine işleyen sesiyle, “Lost On You” ve “Other People” gibi ezbere söylenen hit şarkılarını seslendirecek.